На Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків-водіїв за кордон за системою "Шлях"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії. За хабар він вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків-водіїв.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, в такий спосіб кордон перетнуло щонайменше семеро українців.

Фото: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

"Під час обшуків прикордонники та поліцейські зібрали достатньо доказів, щоби суд обрав підозрюваному утримання за ґратами, з можливістю вийти під заставу в понад 1,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.