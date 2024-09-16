Водії не повернулися в Україну: від системи "Шлях" відключили 16 перевізників
Від системи "Шлях" відключили ще 16 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону
Про це повідомляє Укртрансбезпеки.
Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи "Шлях" таких перевізників:
- ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович
- ФОП Ліхтей Артем Вікторович
- ФОП Педорченко Артем Леонідович
- ФОП Радомський Дмитро Валерійович
- ФОП Яцюра Андрій Миколайович
- ФОП Гонтюк Олександр Якович
- ФОП Аронець Сергій Анатолійович
- ФОП Смульський Олександр Олександрович
- ФОП Дубовик Максим Юрійович
- ФОП Блаженко Олександр Михайлович
- ФОП Таран Вадим Володимирович
- ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович
- ФОП Колядюк Василь Павлович
- ТОВ "АВТ ГЛОБАЛ"
- ТОВ "МЕРІЕНЖЕЛ"
- ТОВ "МАКАРТРАНС"
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У компанії нагадали, що така відповідальність передбачена постановою Кабміну від 27 січня 1995 року №57.
За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники в період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесенням даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.
- Найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону фіксують по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску.
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