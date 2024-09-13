На Одещині затримали чотирьох підозрюваних у підпалах авто військових

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Серед затриманих двоє одеситів, переселенець з Луганщини та житель Ізмаїльського району. Зокрема, троє з них - неповнолітні.

За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору спецслужб РФ у Telegram-каналах. Чоловіки повинні були знаходити "потенційні цілі", погоджувати їх зі своїми "кураторами", а після цього підпалювати авто та відправляли "відеозвіт".

"За таким алгоритмом фігуранти знищили 6 службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяних грошей від окупантів", - кажуть у СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваних у різних районах Одещини та повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями КК України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.