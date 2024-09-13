На Одещині затримали чотирьох підозрюваних у підпалах авто військових
На Одещині правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підпалах авто військових. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Серед затриманих двоє одеситів, переселенець з Луганщини та житель Ізмаїльського району. Зокрема, троє з них - неповнолітні.
За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору спецслужб РФ у Telegram-каналах. Чоловіки повинні були знаходити "потенційні цілі", погоджувати їх зі своїми "кураторами", а після цього підпалювати авто та відправляли "відеозвіт".
"За таким алгоритмом фігуранти знищили 6 службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяних грошей від окупантів", - кажуть у СБУ.
Правоохоронці затримали підозрюваних у різних районах Одещини та повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями КК України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Києві правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових автомобілів у трьох районах міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.38Продаж 46.06
- Актуальне
- Важливе