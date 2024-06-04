На Сумщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 70-річний чоловік

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 4 червня 2024 року близько 12:40, російські окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру Середина-Буди Шосткинського району.

Внаслідок цієї атаки 70-річний цивільний чоловік отримав уламкові поранення, від яких загинув на власному подвірʼї.

У прокуратурі додають, що наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.