Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: на власному подвір'ї загинула жінка
У вівторок, 4 червня, російська окупаційна армія обстріляла селище Велетенське Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На момент ворожого обстрілу жінка перебувала на власному подвір’ї.
"Російські війська вбили літню жінку у Велетенському. Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвірʼї власної оселі", - написав очільник області.
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