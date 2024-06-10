Нафтовий танкер РФ таємно перемістив вантаж біля Сінгапуру для обходу американських санкцій, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що на російський танкер "Примор’я" управління з контролю за іноземними активами мінфіну США наклало санкції в жовтні 2023 року. Після цього він близько 6 місяців не завантажував нафту.

Однак наприкінці квітня цього року танкер прибув до чорноморського порту Новоросійська. Він забрав вантаж нафти Urals та вирушив у рейс, шлях якого становить 7,5 тис. миль (близько 12 тис. км), аби прибути до місця, що розташоване приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.

Bloomberg зауважує, що у 2024 році РФ відвантажила близько 3,4 млн барелів нафти на день на суму $37 млрд у пункті експорту.

"У травні надходження до державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на сиру нафту зросли, а країна адаптувалася до цих заходів. Тим не менш, спотворена логістика, в якій бере участь танкер "Примор'я", свідчить про наявність перешкод для торгівлі", - додає інформаційне агентство.

Наголошується, що невдовзі після прибуття російського танкера на схід від Сінгапуру, він зник з автоматичної ідентифікаційної системи, завдяки якій комерційні судна передають своє місцеперебування та пункти призначення з міркувань безпеки.

Водночас після зникнення судна супутникові знімки зафіксували, що танкер перемістив вантаж 3 червня на інше судно - Ocean Hermana.

"Таємна передача теоретично допоможе тому, хто купує нафту, дистанціюватися від роботи з судном, яке потрапило під санкції, та будь-якого ризику подальших дій казначейства", - пояснює Bloomberg.

Танкер "Примор’я" належить державній нафтовій танкерній компанії Росії ПАТ "Совкомфлот" - тоді його борт перевозив близько 1 млн барелів нафти.