Нафтовий танкер РФ таємно перемістив вантаж біля Сінгапуру для обходу американських санкцій, - Bloomberg
Російський підсанкційний нафтовий танкер "Примор’я" таємно здійснив переміщення сировини на судно неподалік Сінгапуру, пропливши для цього 12 тис. км
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що на російський танкер "Примор’я" управління з контролю за іноземними активами мінфіну США наклало санкції в жовтні 2023 року. Після цього він близько 6 місяців не завантажував нафту.
Однак наприкінці квітня цього року танкер прибув до чорноморського порту Новоросійська. Він забрав вантаж нафти Urals та вирушив у рейс, шлях якого становить 7,5 тис. миль (близько 12 тис. км), аби прибути до місця, що розташоване приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.
Bloomberg зауважує, що у 2024 році РФ відвантажила близько 3,4 млн барелів нафти на день на суму $37 млрд у пункті експорту.
"У травні надходження до державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на сиру нафту зросли, а країна адаптувалася до цих заходів. Тим не менш, спотворена логістика, в якій бере участь танкер "Примор'я", свідчить про наявність перешкод для торгівлі", - додає інформаційне агентство.
Наголошується, що невдовзі після прибуття російського танкера на схід від Сінгапуру, він зник з автоматичної ідентифікаційної системи, завдяки якій комерційні судна передають своє місцеперебування та пункти призначення з міркувань безпеки.
Водночас після зникнення судна супутникові знімки зафіксували, що танкер перемістив вантаж 3 червня на інше судно - Ocean Hermana.
"Таємна передача теоретично допоможе тому, хто купує нафту, дистанціюватися від роботи з судном, яке потрапило під санкції, та будь-якого ризику подальших дій казначейства", - пояснює Bloomberg.
Танкер "Примор’я" належить державній нафтовій танкерній компанії Росії ПАТ "Совкомфлот" - тоді його борт перевозив близько 1 млн барелів нафти.
- 30 квітня повідомлялось, що державна нафтова компанія Росії "Совкомфлот" перейменувала деякі танкери на честь міст РФ після того, як Сполучені Штати Америки наклали на них санкції.
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