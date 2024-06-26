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"Ніяких 24 години без світла не буде": експерт Рябцев про ситуацію в енергосистемі

26 червня, 2024 середа
16:15
Економіка енергетика

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, що інформація про цілодобове вимкнення світла в Україні не відповідає дійсності

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо не враховувати місто Харків, в якому зараз найбільші проблеми з енергопостачанням, якщо не враховувати 400 населених пунктів, які перебувають уздовж лінії фронту і постійно знеструмлюються, для всієї іншої території України в мене немає поганих прогнозів, прогнози залишаються сталими. Стабілізаційні вимкнення будуть такі, які запроваджені зараз, ніяких 24 години без світла не буде ніхто сидіти. Чи будуть удари Російської Федерації, чи не будуть - все одно електрична енергія буде постачатися і всі захищені споживачі будуть отримувати її в повному обсязі", - наголосив експерт з енергетичних питань.

Щодо побутових споживачів, Рябцев сказав, що вони отримуватимуть електричну енергію за тими лімітами, які щодоби встановлює Укренерго.

"Чесно кажучи, я не знаю, звідки взялися деякі дуже цікаві панічні заяви про те, що все буде погано, все пропало, потрібно кудись їхати з міста, "прогнозуються" якісь чергові удари - Росія зараз накопичить 200 ракет і як вдарить по енергетичній системі. Будьмо реалістами й не будемо розповідати лише про песимістичні прогнози окремо взятих політиків чи експертів, які жодного стосунку до енергетики не мають. Так, ситуація є складною, є проблеми, резервів генерації немає, але це не означає, що ніхто нічого не робить й усі сидять склавши руки, чекають, поки Росія зруйнує чергову теплову електростанцію", - пояснив експерт.

Він додав, що як на центральному, так і на місцевому рівні реалізуються плани зі зменшення нестачі генерації електричної енергії внаслідок запровадження станцій малої продуктивності.

"У нас війна, на жаль, є ці обмеження, вони збережуться, в тому числі й у наступному опалювальному сезоні, той дефіцит потужності в обсязі 4-5 гігават збережеться безумовно, його скоротити буде дуже важко, але це не означає, що ця нестача збережеться на тому рівні, яку згадував президент, - 9 гігаватів. Зараз енергетики працюють, відновлюють те, що було зруйновано, створюють нові об'єкти й резерви розподілу, генерації, які потрібні будуть під час опалювального сезону", - підсумував Рябцев.

  • 26 червня застосовуються графіки погодинних відключень споживачів протягом усієї доби.
Теги:
Суспільство
Світ
опалювальний сезон
Енергетика
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