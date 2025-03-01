Ніякого припинення вогню не буде, Путіну немає мотиву зараз зупинятися, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вважаю, що ніякого припинення вогню не буде. Путін діє зараз із позиції сили, для нього немає мотиву зараз зупинятися. Тобто він, хоч і повільно, витрачаючи величезні ресурси та живу силу, рухається на локальних, дуже чутливих ділянках у Донеччині, Харківщині, просуваючись всередину України. Це дуже повільне просування, темпи знижені: і Покровськ не взяли, головну атаку на це місто було відбито. Путін переконаний, що має бути невпинний рух, він може витрачати й живий ресурс, і економічний ресурс, що залишився, сподіваючись, що психологічно переламають ситуацію. Крім того, на Київ постійно тиснуть, аби скоріше домовлявся, говорячи, що Україна програє чи вже програла", - прокоментував Марк Фейгін.

За його словами, вражає виступ в Європі американського економіста Джеффрі Сакса, який розмовляє мовою Кремля. Сакс раніше очолював МВФ, був одним із головних глобалістів, займався програмами поширення західного впливу і зараз заявляє, що треба вивчити інтереси Росії, покінчити з русофобією, а Україна - це лузер.

"Це що за терміни - "лузер, "не лузер"? І дивовижна річ - лузер у тому, що протистоїть сусідові, відстоює свій суверенітет? А не лузер - це хто? Просто здати Україну, стати частиною Москви - це не лузер, це успішна гра суверенної України? Звучить це як повний ідіотизм, кретинізм найостаннішого ґатунку, якщо не ангажемент із боку Москви", - резюмував опозиційний політик.