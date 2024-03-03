Окупанти у Криму намагаються ввести в оману українську розвідку: бояться нових ударів, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця.

У суботу, 2 березня, він повідомив, що підрозділи 31-ї російської дивізії протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму почали широко використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіопереговори.

За словами експерта, вони це роблять з метою ввести в оману українську розвідку.