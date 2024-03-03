Окупанти у Криму намагаються ввести в оману українську розвідку: бояться нових ударів, - ISW
У тимчасово окупованому Криму російські війська намагаються дезорганізувати та обманути українську розвідку через страх перед новими ударами ЗСУ
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики посилаються на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця.
У суботу, 2 березня, він повідомив, що підрозділи 31-ї російської дивізії протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму почали широко використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіопереговори.
За словами експерта, вони це роблять з метою ввести в оману українську розвідку.
- Уночі 3 березня росіяни поскаржилися на атаку безпілотників, ППО начебто працювала над Кримом. Перед тим на півострові було чутно серію вибухів.
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