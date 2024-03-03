У Росії заявили про атаку майже 40 дронів: збивали начебто над Кримом
У ніч проти неділі, 3 березня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на територію РФ. Начебто протиповітряна оборона працювала над тимчасово окупованим Кримом
Про це відзвітувало міністерство оборони РФ.
За їхніми даними, йдеться про 38 безпілотників. В атаці російська сторона традиційно звинувачує Україну.
У міноборони РФ заявили про "припинення спроби" атаки дронів по якихось об'єктах.
Зокрема, у відомстві звітують про знищення усіх 38 безпілотників над територією захопленого Криму. Перед тим на півострові було чутно серію вибухів.
- Напередодні увечері у російському Санкт-Петербурзі біля морського порту Бронка також працювали засоби протиповітряної оборони.
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