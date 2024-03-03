У Росії заявили про атаку майже 40 дронів: збивали начебто над Кримом

Про це відзвітувало міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, йдеться про 38 безпілотників. В атаці російська сторона традиційно звинувачує Україну.

У міноборони РФ заявили про "припинення спроби" атаки дронів по якихось об'єктах.

Зокрема, у відомстві звітують про знищення усіх 38 безпілотників над територією захопленого Криму. Перед тим на півострові було чутно серію вибухів.