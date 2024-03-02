Біля порту Бронка у Петербурзі спрацювала ППО

Про це повідомило російське пропагандистське видання РИА-Новости.

"Мешканці повідомили в екстрені служби "про хлопки і вибухи" над Фінською затокою, імовірно, в районі порту Бронка в Петербурзі", - йдеться у повідомленні.

Згодом губернатор Санкт-Петербурга Олександр Дрозденко заявив, що в Ломоносовському районі Ленінградської області, мовляв, спрацювали засоби ППО. За його словами, повітряні цілі нібито вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Крім того, як повідомили пропагандисти, аеропорт Пулково пів години мав обмеження в прийомі та відправленні авіарейсів.