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Головна Перемога України Переможні новини 681-го дня війни: спецоперація ГУР у Бєлгородській області, створення бойового робота та ліквідація 7 ворожих танків за добу на Таврійському напрямку
Огляд

Переможні новини 681-го дня війни: спецоперація ГУР у Бєлгородській області, створення бойового робота та ліквідація 7 ворожих танків за добу на Таврійському напрямку

Зіновія Воронович
5 січня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Українські розвідники провели спецоперацію у Бєлгородській області РФ, учасники оборонного кластера створили бойового робота, а на Таврійському напрямку ворог позбувся семи танків за добу

Українські розвідники атакували опорний пункт ворога у Бєлгородській області

Головне управління розвідки України провело спецоперацію у Грайворонському районі Бєлгородської області.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, вони отримали інформацію, що на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво армії РФ проводитиме перевірку через "невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби". Перед приїздом керівництва окупанти почали проводити активні інженерні роботи. 

"Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію", – йдеться в повідомленні. 

Зокрема, українські розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались росіяни на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. 

"Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", – кажуть у ГУР. 

В Україні створили робота, який може виконувати бойові завдання

Учасники оборонного кластера Brave1 створили універсального робота D-21-11, який може виконувати бойові завдання, зокрема здійснювати розвідку, штурмувати та обороняти позиції. 

"Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки", –  повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Фото: t.me/zedigital/4087


Робот пройшов успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

Сили оборони завдали значних втрат ворогу на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку за добу ліквідовують до 35 ворожих солдатів, ще приблизно 60 зазнають поранень. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила  начальниця служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого майор Надія Замрига.

"Ворога доволі багато. За одну добу тільки нашим підрозділом знищується до 35 осіб, і понад 60 є пораненими. Це говорить про те, що значні втрати завдаються ворогу, але резерви у них ще є. Росіяни хвиля за хвилею йдуть у наступ, гинуть, але знову поповнюють резерви. Ворог не шкодує свій людський резерв", –  розповіла Замрига.

За її словами, коли росіяни зазнають значних втрат особового складу й техніки, то вони відходять, перегруповуються, поповнюють запаси особового складу, БК. У ці дні кількість ворожих атак не перевищує 3-5-7. Наразі на Куп’янському напрямку саме такий період.

На Таврійському напрямку ворог втратив 7 танків за добу

За минулу добу у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" ворог втратив 470 осіб та 68 одиниць техніки. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.    

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 470 осіб та 68 одиниць військової техніки. Зокрема,  7 танків, 11 ББМ, 14 артсистем, 20 БПЛА, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів та ще 1 важливий об'єкт противника", – розповів Тарнавський.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія"  ворог завдав 14 авіаударів, здійснив 47 бойових зіткнень та 1008 артобстрілів.


 
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