Польща, Бельгія та Туреччина найбільше наростили експорт зброї, Україна лідер імпорту, - SIPRI

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Не в останню чергу ріст продажів зброї з Польщі відбувся за рахунок України, яка забезпечила 96% експорту. Відтак Польща опинилась на 14 місці у світовому рейтингу.

Останнє, 25 місце, у рейтингу зайняв Іран. Але, що примітно, 75% його експорту припадає на Росію.

Також РФ стала абсолютним аутсайдеромпо падінню обсягів продажу озброєнь – на 53%

Туреччина за останні 5 років більш ніж удвічі (на 106%) наростила продаж зброї за кордон і посіла 11-те місце у світі. Найбільші покупці турецької зброї стали: ОАЕ – 15%, Катар – 13% і Пакистан – 11%.

На думку експертів, рубіж 2020-х років став періодом, коли турецький військово-промисловий комплекс став одним із головних драйверів розвитку економіки країни, а безпілотник "Байрактар" виявився досить розкрученим на тлі світових конфліктів. Йдеться про постачання цих дронів Києву та будівництво свого заводу в Україні.

Фото: SIPRI

Серед імпортерів Україна опинилася на 4 місці. Її закупівлі зброї зросли на понад 6,6 тис. відсотків. Найбільшими постачальниками стали США (39%), Німеччина (14), та Польща (13).

Попереду України лише Індія, Саудівська Аравія та Катар. Росії у цьому списку немає взагалі.

Фото: SIPRI