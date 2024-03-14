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Польща, Бельгія та Туреччина найбільше наростили експорт зброї, Україна лідер імпорту, - SIPRI

14 березня, 2024 четвер
04:12
Світ

Польща наростила експорт зброї на понад тисячу відсотків, за нею йде Бельгія (430) та Туреччина (106) – найбільше впали продажі у Росії (на 53%)

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Не в останню чергу ріст продажів зброї з Польщі відбувся за рахунок України, яка забезпечила 96% експорту. Відтак Польща опинилась на 14 місці у світовому рейтингу.

Останнє, 25 місце, у рейтингу зайняв Іран. Але, що примітно, 75% його експорту припадає на Росію.

Також РФ стала абсолютним аутсайдеромпо падінню обсягів продажу озброєнь – на 53%

Туреччина за останні 5 років більш ніж удвічі (на 106%) наростила продаж зброї за кордон і посіла 11-те місце у світі. Найбільші покупці турецької зброї стали: ОАЕ – 15%, Катар – 13% і Пакистан – 11%.

На думку експертів, рубіж 2020-х років став періодом, коли турецький військово-промисловий комплекс став одним із головних драйверів розвитку економіки країни, а безпілотник "Байрактар" виявився досить розкрученим на тлі світових конфліктів. Йдеться про постачання цих дронів Києву та будівництво свого заводу в Україні.

зброя війна з росією Україна Польща Туреччина

Фото: SIPRI


Серед імпортерів Україна опинилася на 4 місці. Її закупівлі зброї зросли на понад 6,6 тис. відсотків. Найбільшими постачальниками стали США (39%), Німеччина (14), та Польща (13).

Попереду України лише Індія, Саудівська Аравія та Катар. Росії у цьому списку немає взагалі.

зброя війна з росією Україна Польща Туреччина

Фото: SIPRI


  • Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Франція стала другим у світі експортером озброєнь, обігнавши Росію. На першому місці – США.

Теги:
Україна
Польща
зброя
Війна з Росією
США
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