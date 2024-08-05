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Повітряні сили за ніч знищили 24 "шахеди", якими росіяни атакували Україну

Світлана Кравченко
5 серпня, 2024 понедiлок
08:29
Новини ппо

У ніч проти понеділка, 5 серпня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для обстрілу території України. Оборонцям неба вдалося знищити 24 ворожі БПЛА

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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він зазначив, що російські війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

За даними ПС ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.

У результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

  • Російська окупаційна армія ввечері, 4 серпня, запустила ударні безпілотники типу "шахед" по території України. У Київській області працювали сили ППО. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.
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