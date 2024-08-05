Повітряні сили за ніч знищили 24 "шахеди", якими росіяни атакували Україну
У ніч проти понеділка, 5 серпня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для обстрілу території України. Оборонцям неба вдалося знищити 24 ворожі БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він зазначив, що російські війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.
За даними ПС ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.
У результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
- Російська окупаційна армія ввечері, 4 серпня, запустила ударні безпілотники типу "шахед" по території України. У Київській області працювали сили ППО. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.
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