Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
У ніч проти 8 жовтня Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 безпілотники зі 183, якими росіяни атакували Україну
Про це повідомляють у Повітряних Силах.
У ПС зазначили, що у ніч на 8 жовтня противник атакував 183 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, Чауди – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на ранок, силами ППО збито 154 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
У Повітряних Силах повідомляють про влучання 22 ударних БПЛА на 11 локаціях.
У повітряному просторі України наразі залишаються декілька ворожих БПЛА.
- Раніше повідомлялося, що за добу, 7 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 200 бойових зіткнень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе