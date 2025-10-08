Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА

Про це повідомляють у Повітряних Силах.

У ПС зазначили, що у ніч на 8 жовтня противник атакував 183 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, Чауди – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок, силами ППО збито 154 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

У Повітряних Силах повідомляють про влучання 22 ударних БПЛА на 11 локаціях.

У повітряному просторі України наразі залишаються декілька ворожих БПЛА.