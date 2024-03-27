“Повстання Штатів”: апокаліптичний екшен виходить у всеукраїнський прокат одночасно із світовою прем'єрою

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Фільм “Повстання Штатів” став найдорожчим проєктом знаменитої американської незалежної компанії А24 – його бюджет склав $50 млн.

Режисером стрічки виступив Алекс Ґарленд, відомий глядачам за такими хітами, як “Ex Machina” “Анігіляція”, “Чоловічий рід” та “28 днів потому”.

Дія у “Повстанні Штатів” відбувається у недалекому альтернативному майбутньому США, де розгортається громадянська війна. Команда військових кореспондентів відважно вирушає до Білого дому, прямуючи крізь всю країну і ризикуючи власним життям заради документації реальності. Разом з ними передовою антиутопічного завтра вирушить і глядач, на якого чекає неймовірний захопливий кінематографічний світ екшену з неминучим вибуховим завершенням.

Трейлер фільму:

Головні ролі у фільми виконали Кірстен Данст (“Меланхолія”, “Інтерв'ю з вампіром”), Нік Офферман (“Парки та зони відпочинку”), Вагнер Моура (“Нарко”), Джессі Племонс (“У руках пса”, “Пуститися берега”) та зірка байопіка “Прісцилла” Кейлі Спейні.