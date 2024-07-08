Повторний удар по Києву 8 липня: війська РФ влучили у медцентр, є загиблі і поранені

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Там виникло часткове руйнування будівлі медичного центру.

Уже відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється.

Омбудсман Дмитро Луінець уточнив, що росіяни влучили в пологовий будинок - установу, де народжується життя.