Повторний удар по Києву 8 липня: війська РФ влучили у медцентр, є загиблі і поранені
Російські окупанти у понеділок, 8 липня, вдруге завдали удару по Києву. Унаслідок падіння уламків ракети на медичний центр загинули й отримали поранення мирні жителі
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Там виникло часткове руйнування будівлі медичного центру.
Уже відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється.
Омбудсман Дмитро Луінець уточнив, що росіяни влучили в пологовий будинок - установу, де народжується життя.
- Декількома годинами до цього російські війська також атакували ракетами Київ. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 людей, ще 35 зазнали поранень.
- Крім Києва, росіяни зранку обстріляли й інші міста України. Зокрема, унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську і Дніпрі загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.
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