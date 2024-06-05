Прем'єр Індії Моді оголосив про перемогу на парламентських виборах

Про це пише CNN.

Так, за результатами підрахунку бюлетенів, перемогу здобула очолювана Моді індуїстська націоналістична партія "Бхаратія Джаната". Згідно з даними, опублікованими виборчою комісією у вівторок, партія прем'єр-міністра Нарендри Моді лідирує з 39,3%.

"Це перемога найбільшої демократії світу", - прокоментував тріумф сам прем'єр.

Проте зазначається, що партія Моді не змогла отримати 272 з 543 місць, необхідні для здобуття повної більшості в парламенті.

Партія прем'єра здобула разом 292 місця. Це особистий удар для Моді, який пообіцяв отримати супербільшість у 400 місць на цьогорічних виборах.

Лідер Національного конгресу Індії Рахул Ганді, заявив, що результати дострокових виборів показали, що Індія "одностайно і чітко" заявила, що не хоче, аби Моді та його партія керували країною.