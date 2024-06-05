Прем'єр Індії Моді оголосив про перемогу на парламентських виборах
У вівторок, 4 червня, чинний прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його партія здобула перемогу на цьогорічних парламентських виборах
Про це пише CNN.
Так, за результатами підрахунку бюлетенів, перемогу здобула очолювана Моді індуїстська націоналістична партія "Бхаратія Джаната". Згідно з даними, опублікованими виборчою комісією у вівторок, партія прем'єр-міністра Нарендри Моді лідирує з 39,3%.
"Це перемога найбільшої демократії світу", - прокоментував тріумф сам прем'єр.
Проте зазначається, що партія Моді не змогла отримати 272 з 543 місць, необхідні для здобуття повної більшості в парламенті.
Партія прем'єра здобула разом 292 місця. Це особистий удар для Моді, який пообіцяв отримати супербільшість у 400 місць на цьогорічних виборах.
Лідер Національного конгресу Індії Рахул Ганді, заявив, що результати дострокових виборів показали, що Індія "одностайно і чітко" заявила, що не хоче, аби Моді та його партія керували країною.
- Останній етап голосування на наймасштабніших парламентських виборах у світі в Індії завершився ще 1 червня. За результатами екзит-полу, також перемагала партія прем'єра Моді.
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