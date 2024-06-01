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В Індії розпочалось голосування на парламентських виборах: чинний прем'єр Моді претендує на третій термін

1 червня, 2024 субота
10:42
Світ вибори Індія

У суботу, 1 червня, в Індії розпочався останній етап голосування на наймасштабніших парламентських виборах у світі. Чинний прем'єр Нарендра Моді може вдруге в історії країни зберегти владу на третій термін

Зміст

Про це повідомляє AP.

Вибори вважаються одними з найрезультативніших в історії Індії. Якщо Моді переможе, він стане лише другим лідером Індії, який збереже владу на третій термін після Джавахарлала Неру, першого прем’єр-міністра країни.

Сьомий раунд опитувань охоплює 57 виборчих округів у семи штатах і одній території союзу. Це завершить національні вибори, щоб заповнити всі 543 місця у нижній палаті парламенту. Майже 970 млн виборців — понад 10% населення світу — обирають новий парламент на п’ять років. На посаду претендували понад 8300 кандидатів.

Більшість опитувань показують, що Моді та його партія Бхаратія Джаната лідирують над широким опозиційним альянсом, на чолі з партією Конгресу. Підрахунок голосів відбудеться у вівторок, 4 червня.

Кампанія Моді, який змагався за третій термін поспіль, розпочалася на платформі економічного прогресу: він пообіцяв допомогти бідним і перетворити Індію на розвинену країну до 2047 року. Але останніми тижнями він загострив поляризаційну риторику в послідовних підбурливих промовах, спрямованих проти мусульманської меншини країни, яка становить 14% від 1,4 млрд жителів Індії.

Після завершення передвиборчої кампанії в четвер Моді пішов до меморіалу, присвяченого відомому індуїстському святому, щоб помедитувати на національному телебаченні. Опозиційна партія Конгресу назвала це політичним трюком і заявила, що це порушує правила виборів, оскільки період передвиборчої кампанії завершився.

Коли у квітні почалися вибори, багато хто очікував, що Моді та його партія здобудуть ще один термін.

З моменту першого приходу до влади в 2014 році Моді має величезну популярність. Його прихильники вважають його самостійним, сильним лідером, який покращив становище Індії у світі, і заслуговують на те, що його бізнес-політика перетворила економіку на п’яте місце у світі.

Водночас під час його правління відбувалися зухвалі напади та ненависть проти меншин, зокрема мусульман. Індійська демократія, як кажуть його критики, хитається, а Моді дедалі більше стирає межу між релігією та державою.

Але в ході кампанії його партія зіткнулася з жорстким опором з боку опозиційного альянсу та його головного обличчя Рахула Ганді з партії Конгресу. Вони атакували Моді через його політику індуїстського націоналізму та сподіваються отримати вигоду від зростання економічного невдоволення.

Опитування перед голосуванням показали, що виборці дедалі більше стурбовані безробіттям, зростанням цін на продукти харчування та загальним настроєм, що лише невелика частина індійців отримала вигоду, попри швидке економічне зростання за Моді.

У Калькутті, столиці Західної Бенгалії, виборці вишикувалися біля виборчих дільниць рано вранці суботи, щоб уникнути палючої спеки, коли очікується, що температура досягне +34 градусів Цельсія. Там Моді кидає виклик головному міністру штату Маматі Банерджі, який очолює регіональну партію Конгрес Трінамул.

На цих виборах БДП Моді, яка контролює більшу частину гіндімовної північної та центральної частин Індії, прагнула розширити свій вплив, проникнувши на східні та південні штати країни, де регіональні партії мають більший вплив.

БДП також зробила ставку на консолідацію голосів серед індуїстської більшості, яка становить 80% населення, після того, як у січні Моді відкрив індуїстський храм, який давно потребували, на місці зруйнованої мечеті. Багато хто вважав це неофіційним початком його кампанії, але аналітики кажуть, що ажіотажу навколо храму може бути недостатньо, щоб отримати голоси.

  • Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді заявив про участь його держави у мирному саміті щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Теги:
вибори
політика
Індія
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