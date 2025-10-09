Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна мобілізація Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації
Ексклюзив

Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації

Ярослава Наумова
9 жовтня, 2025 четвер
12:46
мобілізація репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові

На четвертому році війни слово "мобілізація" стає одним з найважливіших чинників перемоги, якщо не найважливішим. А розкол у суспільстві поглиблюється через відчуття саме несправедливої мобілізації

Зміст

Про це Еспресо розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, співзасновник Консорціуму оборонної інформації

"Ця сфера потребує хоч і виважених, проте дуже швидких рішень. Довготривалий дрейф недосконалої системи мобілізації може призвести до незворотних негативних наслідків. Забезпечення рівних умов – ось єдиний шлях до цементування суспільства", - зауважує експерт.

За його словами, передусім, необхідно створити єдині правила ротації військових на ЛБЗ та забезпечити таку ротацію. Покласти відповідальність за проведення ротацій на командирів корпусів, окремих бригад, полків, батальйонів. А ще - потрібні рішучі кроки від чинної влади, які здатні змінити ситуацію щодо мобілізації. 

Серед таких кроків експерт називає рішуче подолання корупції в органах, дотичних до проведення мобілізації. "Майно корупціонерів, осіб, які незаконно збагачуються, конфісковувати, а гроші від його реалізації спрямовувати на закупівлю зброї для Сил оборони. Всі мають зрозуміти, що громадяни України перебувають у рівних умовах щодо мобілізації та виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави", - зауважує він.   

На думку Бадрака, необхоідно унеможливити появу та впровадження будь-якого варіанту "економічного бронювання", позбавивши такого права усі структури, що не мають прямого стосунку до забезпечення обороноздатності. 

Бадрак пропонує реально проводити мобілізації держслужбовців, при цьому державний апарат має бути скороченим удвічі- втричі. Також, на його думку, паралельно має бути запущена програма заміни щонайменше 50% чоловіків усього державного апарату віком 27 – 45 років (саме такі вікові категорії військові вважають найбільш ефективними на війні) на жінок, ветеранів війни, пенсіонерів, інвалідів.

"Потрібно розробити та оперативно впровадити дієву програму для усіх держслужбовців, придатних до служби за віком та станом здоров’я, щодо їх мобілізації, проходження служби та участі у бойових діях – з послідовною програмною ротацією через 12 місяців", - додає він, пропонуючи також замінити на тилових посадах у війську чоловіків на жінок.

Серед пропозицій експерта - підвищити рівень грошового забезпечення військових, яке не може бути нижчим, ніж у інших державних установах. А створення спеціального Рекрутингового фонду, який може наповнюватися внесками великого бізнесу та донатами іноземних держав, дозволить розширити  можливості для рекрутингу добровольців.

 "Необхідно оголосити проведення загальної військової підготовки усіх, без винятку, громадян держави – з 18 років. Йдеться про підготовку саме до війни, участь в бойових діях та захисті держави, що має включати також медичну підготовку, опанування індивідуальної (стрілецької) зброї та штатної зброї взводу (гранатомети, кулемети). Це завдання матиме величезне психологічне значення - через відчуття долучення усіх громадян, усього суспільства, до найважливішої справи – захисту Батьківщини", - наголошує Валентин Бадрак. 

А ще - вважає за необхідне удосконалити системну роботу щодо залучення до війська підготовлених ноземців, - як через систему рекрутингу, так і через іноземні приватні військові компанії. 

"Безумовно, всі ці кроки є непростими в реалізації, болючими для рейтингів влади та неможливими без належної політичної волі. Але варіантів у нас небагато", - резюмує експерт. 

 

