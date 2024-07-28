Речник ВМС Плетенчук проаналізував спроможності військово-морських сил РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У них чотири флоти і Каспійська флотилія, суто технічно в них тепер три флоти й дві флотилії. Чорноморська так само не маючи корабля першого рангу технічно вважається флотилією. Державне замовлення вони нібито роблять, наскільки його виконують та з яким відставанням - це вже інше питання. Один з двох атомних крейсерів, який у них є флагманом військово-морського флоту так званої Російської Федерації, вони однакового проєкту. Один збиралися списувати ще того року, а другий 25 років поспіль перебуває в ремонті, приблизно в такому стані, як "Адмірал Кузнецов". Якщо пам'ятаєте у них є такий авіаносний крейсер, який вони вкрали, до речі, в 90-ті у нас, так само зайшов після свого турне і там в принципі й залишається. Тому немає перспектив, немає розвитку - це головне", - наголосив Плетенчук.

За його словами, Румунія, яка не називає себе наддержавою, будує кораблі не приховуючи це. Так само і Шотландія, що не є таємницею, усе відкрито, адже це гроші платників податків.

"А тут є багато пафосу. До речі, вони цьогоріч звертали на це увагу і російський диктатор теж обіцяв їм ввести до строю чи не два десятки тих кораблів, але у них так заведено - багато казати", - підсумував речник Військово-Морських сил ЗСУ.