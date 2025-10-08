Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Корея Пак Кічанг підкреслив, що мета цієї допомоги — покращити доступ людей до важливих соціальних послуг.

Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам

"Цього разу ми передаємо у співпраці з ПРООН ці транспортні засоби особливо для регіонів Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, щоб допомогти людям, які постраждали від війни, вразливим верствам населення користуватися транспортними послугами. Це дозволить їм мати доступ до всіх необхідних соціальних сервісів", — зазначив дипломат.

Пак Кічанг також наголосив, що саме ці області отримали допомогу першими, оскільки вони найбільше постраждали від російської агресії.