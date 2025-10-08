Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
Республіка Корея спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) передали спеціалізовані транспортні засоби для потреб Сумської, Запорізької та Херсонської областей. Ці автомобілі призначені для підтримки вразливих груп населення у регіонах, що найбільше постраждали від війни
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Корея Пак Кічанг підкреслив, що мета цієї допомоги — покращити доступ людей до важливих соціальних послуг.
"Цього разу ми передаємо у співпраці з ПРООН ці транспортні засоби особливо для регіонів Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, щоб допомогти людям, які постраждали від війни, вразливим верствам населення користуватися транспортними послугами. Це дозволить їм мати доступ до всіх необхідних соціальних сервісів", — зазначив дипломат.
Пак Кічанг також наголосив, що саме ці області отримали допомогу першими, оскільки вони найбільше постраждали від російської агресії.
- Нагадаємо, що 12 вересня Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Вона має посилити готовність країни до холодів і захистити населення від екстремальних температур.
