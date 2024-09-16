РФ здійснила атаку на корабель із пшеницею за межами українського зернового коридору, - ВМС

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

"На жаль, минулого року ми мали подібний кейс. Згодом, звісно, стане зрозуміло, це була спрямована атака чи нецілеспрямована. Проте це не змінює самого факту, що росіяни поцілили у цивільне судно, незалежно від того, чи це є наслідком безвідповідального застосування зброї, чи це спрямована атака. В будь-якому разі інцидент цей відбувся поза межами нашого зернового коридору", - розповів він.

Плетенчук пояснив, протикорабельна ракета Х-22 - застарілий зразок озброєння, і для її запуску використовують стратегічну авіацію. За його словами, ворог 12 вересня використав для цього Ту-22.

Також речник запевнив, український зерновий коридор працює в стабільному режимі. Плетенчук підкреслив, більша частина коридору проходить територіальними водами країн НАТО, тому росіяни не наважуються створювати там схожих інцидентів.

"Окрім того, ці судна, зазвичай, під іноземними прапорами, і серед лідерів, які користуються послугами нашого зернового коридору, Китай на першому місці, Іспанія - на другому", - сказав він.