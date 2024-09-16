Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ здійснила атаку на корабель із пшеницею за межами українського зернового коридору, - ВМС

РФ здійснила атаку на корабель із пшеницею за межами українського зернового коридору, - ВМС

Дар'я Куркіна
16 вересня, 2024 понедiлок
10:55
Війна з Росією зерно

Росіяни атакували ракетою Х-22 цивільне судно з пшеницею у Чорному морі, яке прямувало до Єгипту, поза межами українського зернового коридору

Зміст

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

"На жаль, минулого року ми мали подібний кейс. Згодом, звісно, стане зрозуміло, це була спрямована атака чи нецілеспрямована. Проте це не змінює самого факту, що росіяни поцілили у цивільне судно, незалежно від того, чи це є наслідком безвідповідального застосування зброї, чи це спрямована атака. В будь-якому разі інцидент цей відбувся поза межами нашого зернового коридору", - розповів він.

Плетенчук пояснив, протикорабельна ракета Х-22 - застарілий зразок озброєння, і для її запуску використовують стратегічну авіацію. За його словами, ворог 12 вересня використав для цього Ту-22.

Також речник запевнив, український зерновий коридор працює в стабільному режимі. Плетенчук підкреслив, більша частина коридору проходить територіальними водами країн НАТО, тому росіяни не наважуються створювати там схожих інцидентів.

"Окрім того, ці судна, зазвичай, під іноземними прапорами, і серед лідерів, які користуються послугами нашого зернового коридору, Китай на першому місці, Іспанія - на другому", - сказав він.

  • 12 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетою по цивільному судну з пшеницею, яке прямувало до Єгипту. Внаслідок прильоту люди не постраждали.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
зерно
ракетний удар
зернові
Чорне море
Читайте також:
напад росії на Україну, війна
Автор Ірена Моляр
14 вересня, 2024 субота
Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
"У Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів": російські фейки за 13 вересня
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 45.55
    Продаж 46.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 вересня
11:26
Ексклюзив
Георгій Гонгадзе
Георгій, як не своїм життям, так своєю смертю, таки змінив Україну, - Мирослава Гонгадзе
11:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому українці не готові віддати територію в обмін на мир та як Трамп може змусити Зеленського піти на поступки. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
10:50
Курська область
МЗС просить ООН і Червоний Хрест долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині
10:45
Оновлено
Кремль москва
РФ "анонсує" ракетний удар по дитячій установі в Україні. У ЦПД розповіли про плани ворога
10:32
Оновлено
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові
Росіяни вдарили шістьма КАБами по Харкову та району: горіла багатоповерхівка, є загибла, 43 людини поранені
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки просять за долар, євро та злотий
10:18
Зливав РФ місця базування бригади "Лють" та мобільних груп ППО: 63-річного одесита підозрюють у держзраді
10:03
OPINION
Колись Америка буде великою знову. Але не з Трампом
09:57
молоток
У російському Челябінську школяр напав з молотком на учнів і вчителів: є постраждалі
09:49
Ексклюзив
Сергій Згурець
Є сили та засоби, які дозволяють і далі дивувати противника: Згурець про Курський напрямок
09:35
Інтерсіті
В Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі
09:35
Туреччина
Туреччина завершила випробування "Сталевого купола" власного виробництва
09:15
Оновлено
Дональд Трамп
Біля Дональда Трампа у Флориді сталася стрілянина. Байден відреагував
09:01
Ексклюзив
Зараз ворог націлився на знищення інфраструктури Покровська, - офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Цехоцький
09:00
Німеччина
Допоможе залучити кваліфіковану робочу силу: Шольц в Узбекистані уклав міграційну угоду
08:46
Оновлено
Наслідки атаки на Київщину 16 вересня
Атака РФ вночі на 16 вересня: на Київщині поранена жінка
08:26
сили ППО
Сили ППО за ніч знищили 53 з 56 ворожих "шахедів"
08:20
НЛО
У Конгресі США проведуть слухання через свідчення про НЛО, - Daily Mail
08:14
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 173 боєзіткнення: росіяни найбільше атакують на Курахівському напрямку
08:01
OPINION
Павло Вернівський
Які дрони ми запускаємо по Росії
07:53
Латвія
Латвія відправить в Україну закуплені у Британії бронетранспортери CVR(T)
07:44
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Іранський президент Пезешкіан братиме участь у саміті БРІКС у РФ
07:33
втрати окупантів
ISW: Росія зіштовхнеться з нестачею озброєння для війни проти України і поглибить залежність від іноземних партнерів
07:23
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
МЗС Туреччини: закінчення війни слід шукати в переговорах з урахуванням інтересів України
07:21
Втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 3 танки, 14 артсистем і понад 1000 військових армії РФ
06:40
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають в Чорному морі один ракетоносій
06:37
Ілон Маск
Бразильський суд стягнув із рахунків компаній Маска близько $3,3 млн
00:33
Ракета Storm Shadow
Прем'єри Британії та Італії обговорять удари України по території РФ, - Bloomberg
2024, неділя
15 вересня
23:51
Окупанти просунулися біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
23:04
Наслідки дронової атаки у райцентрі Раменське Московської області РФ
"У мене чоловік на "СВО", він шокований": як жителі підмосковного Раменського сприймають удари дронами по багатоповерхівках
22:57
На фото: монумент "Батьківщина-мати"
У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: причина
22:24
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
"Завжди краще поговорити до": дипломат Клімкін про План перемоги України, який Зеленський планує представити в США
22:16
Саакашвілі
Саакашвілі: Іванішвілі, який хоче вибачитися за війну 2008 року, вчинив безпрецедентну в історії Грузії зраду
21:45
вогонь
На Луганщині вирують пожежі: окупанти оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
21:43
Оновлено
Кадировці на ЗАЕС зберігають боєприпаси й влаштували там тир: інформація від партизанів
21:29
Ексклюзив
грузія
Суспільство у Грузії залякане війною, - політолог Сушко про заяву Іванішвілі щодо вибачення за війну 2008 року
21:25
Оновлено
Укрзалізниця скасувала низку рейсів через повені в ЄС
21:14
Володимир Зеленський
Зеленський після чергового удару по Харкову: треба нищити російську військову авіацію там, де вона базується
21:04
повінь
Україна запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з наслідками шторму "Борис"
21:00
Чорноморський флот РФ
Чорноморський флот вивели з Новоросійська в очікуванні далекобійних ударів: що видно з супутника
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV