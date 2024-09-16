РФ здійснила атаку на корабель із пшеницею за межами українського зернового коридору, - ВМС
Росіяни атакували ракетою Х-22 цивільне судно з пшеницею у Чорному морі, яке прямувало до Єгипту, поза межами українського зернового коридору
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.
"На жаль, минулого року ми мали подібний кейс. Згодом, звісно, стане зрозуміло, це була спрямована атака чи нецілеспрямована. Проте це не змінює самого факту, що росіяни поцілили у цивільне судно, незалежно від того, чи це є наслідком безвідповідального застосування зброї, чи це спрямована атака. В будь-якому разі інцидент цей відбувся поза межами нашого зернового коридору", - розповів він.
Плетенчук пояснив, протикорабельна ракета Х-22 - застарілий зразок озброєння, і для її запуску використовують стратегічну авіацію. За його словами, ворог 12 вересня використав для цього Ту-22.
Також речник запевнив, український зерновий коридор працює в стабільному режимі. Плетенчук підкреслив, більша частина коридору проходить територіальними водами країн НАТО, тому росіяни не наважуються створювати там схожих інцидентів.
"Окрім того, ці судна, зазвичай, під іноземними прапорами, і серед лідерів, які користуються послугами нашого зернового коридору, Китай на першому місці, Іспанія - на другому", - сказав він.
- 12 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетою по цивільному судну з пшеницею, яке прямувало до Єгипту. Внаслідок прильоту люди не постраждали.
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