Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
Проєкт заснований міжнародною спільнотою Women Leaders for Ukraine і відзначає роботодавців-лідерів, що створюють середовище рівних можливостей для жінок у бізнесі та формують нову корпоративну культуру країни
Еспрессо - головний інформаційний партнер проєкту.
До участі запрошують компанії, що вже реалізують гендерні політики, досягають балансу в керівництві чи впроваджують власні ініціативи на підтримку жінок.
Оцінювання проводитиметься за кількома ключовими напрямами:
- розвиток жіночого лідерства та забезпечення балансу в керівництві;
- справедливість у кадровій політиці, оплаті праці та кар'єрному розвитку;
- інклюзивне й психологічно безпечне робоче середовище;
- гнучкі формати зайнятості та підтримка працівниць із сімейними обов'язками;
- стратегічна роль жінок у бізнесі під час війни та відбудови України.
Як взяти участь:
Крок 1. Подання заявки – перший і найважливіший крок
Заявки приймаються до 21 вересня 2025 року за посиланням.
Одразу після заповнення заявки буде відправлена анкета з детальними запитаннями та Положення про відзнаку Women leaders For ukraine.
Крок 2. Заповнення анкети
Анкети приймаються до 22 жовтня 2025 року. Вони містять комплексне дослідження політик і практик компанії.
Усі відповіді є конфіденційними, результати публікуються лише у зведеній формі.
Крок 3. Оцінка експертною радою та журі
Анкети номінантів оцінює незалежна експертна рада – провідні фахівці у сфері рівності, HR та корпоративної культури.
Рада перевіряє достовірність інформації та формує рекомендації. Журі, до складу якого входять бізнес-лідери, представники громадського сектора та міжнародні експерти, розглядає рекомендації та визначає лідерів у кожній номінації.
Крок 4. Урочиста відзнака
Оголошення лідерів у дев'яти номінаціях. Урочиста церемонія відбудеться наприкінці листопада 2025 року в Києві. Компанії-переможці стануть володарями Національної відзнаки "Рівні можливості" – символу їхнього престижу та визнання як роботодавців, що задають стандарт рівності та інклюзії.
Організатори закликають подавати заявку вже сьогодні та ставати частиною спільноти компаній, які формують сучасну бізнес-культуру України.
Усі питання можна адресувати на контакт оргкомітету Women Leaders for Ukraine: [email protected].
