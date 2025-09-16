Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі

Еспрессо - головний інформаційний партнер проєкту.

До участі запрошують компанії, що вже реалізують гендерні політики, досягають балансу в керівництві чи впроваджують власні ініціативи на підтримку жінок.

Оцінювання проводитиметься за кількома ключовими напрямами:

- розвиток жіночого лідерства та забезпечення балансу в керівництві;

- справедливість у кадровій політиці, оплаті праці та кар'єрному розвитку;

- інклюзивне й психологічно безпечне робоче середовище;

- гнучкі формати зайнятості та підтримка працівниць із сімейними обов'язками;

- стратегічна роль жінок у бізнесі під час війни та відбудови України.

Як взяти участь:

Крок 1. Подання заявки – перший і найважливіший крок

Заявки приймаються до 21 вересня 2025 року за посиланням.

Одразу після заповнення заявки буде відправлена анкета з детальними запитаннями та Положення про відзнаку Women leaders For ukraine.

Крок 2. Заповнення анкети

Анкети приймаються до 22 жовтня 2025 року. Вони містять комплексне дослідження політик і практик компанії.

Усі відповіді є конфіденційними, результати публікуються лише у зведеній формі.

Крок 3. Оцінка експертною радою та журі

Анкети номінантів оцінює незалежна експертна рада – провідні фахівці у сфері рівності, HR та корпоративної культури.

Рада перевіряє достовірність інформації та формує рекомендації. Журі, до складу якого входять бізнес-лідери, представники громадського сектора та міжнародні експерти, розглядає рекомендації та визначає лідерів у кожній номінації.

Крок 4. Урочиста відзнака

Оголошення лідерів у дев'яти номінаціях. Урочиста церемонія відбудеться наприкінці листопада 2025 року в Києві. Компанії-переможці стануть володарями Національної відзнаки "Рівні можливості" – символу їхнього престижу та визнання як роботодавців, що задають стандарт рівності та інклюзії.

Організатори закликають подавати заявку вже сьогодні та ставати частиною спільноти компаній, які формують сучасну бізнес-культуру України.

Усі питання можна адресувати на контакт оргкомітету Women Leaders for Ukraine: [email protected].

