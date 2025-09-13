Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 12:31 зафіксовано групу ворожих БПЛА на Сумщині, що рухалася курсом на захід.

Близько 13:07 повідомлено про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 13:17 ворожий БПЛА перебував на півдні Чернігівщини, рухаючись західним напрямком.

На сході Київщини о 13:25 також відзначено БПЛА, що прямував на захід.

О 13:47 з’явилася інформація про ворожі БПЛА в районі міста Дніпро.

Також ворожий БПЛА на півночі Житомирщини рухається курсом на захід.

Моніторингові канали стверджують, що серед безпілотників є розвідувальні дрони.

Новина доповнюватиметься..