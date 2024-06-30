Росія тримає в неволі понад 14 тис. українців, - Лубінець
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України. Водночас робота з повернення цивільних є найскладнішою
Про це він сказав в коментарі Інтерфакс-Україна в кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента у Києві 29 червня.
"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив Лубінець.
Уповноважений пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.
"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Росію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - підкреслив омбудсмен.
Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тисяч дітей і десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти.
Він уточнив, що повернення з російського полону 10 громадян України, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького стало першим випадком, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.
"До цього часу вони (Ватикан, - ред.) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", - сказав уповноважений з прав людини.
- Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що тисячі цивільних українців у російській неволі - це кричущий масштабний воєнний злочин з боку путінської Росії.
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