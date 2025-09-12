Рясні дощі на Заході, сонячно у Центрі: Наталка Діденко про погоду 12 вересня та на вихідні

Про це синоптикиня повідомляє у сьогоднішньому випуску "Погода з Наталкою Діденко".

На Закарпатті трохи тепліше, але теж дощитиме.

Натомість у Центрі та на Півдні буде сухо і сонячно, температура підніметься до +27…+28 градусів, на Сході близько +24, у Києві комфортні +24 із хмарністю, але без опадів.

На вихідні серйозні дощі малоймовірні. Середня температура - від +20 до +25 градусів.

