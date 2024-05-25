Шантаж від посла РФ у США Антонова: якщо не погодитеся на перемовини, Україна втратить ще більше територій

Його заява прозвучала під час інтерв'ю для американського тижневика Newsweek, що вийшло 25 травня 2024 року.

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За його словами, згоди на перемовини щодо припинення вогню на території України офіційна Москва не від Києва, а від Вашингтона.

"Якщо російські пропозиції щодо мирних переговорів у Вашингтоні знову будуть проігноровані, українці втратять набагато більше території, ніж мають зараз", - наголосив російський дипломат.

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При цьому про відступ російської армії з нинішніх позицій взагалі не йдеться, сказав Антонов.

"Відступ або відведення ЗС РФ до гіпотетичних розмежувальних ліній виключено. Нагадаємо: є конституція Росії. Там чітко позначені кордони нашої держави, в які входять нові суб'єкти федерації", - зазначив посол РФ у США.