Шантаж від посла РФ у США Антонова: якщо не погодитеся на перемовини, Україна втратить ще більше територій
Російський посол в Сполучених Штатах Америки, армійський генерал Анатолій Антонов виступив з погрозами на адресу України та Заходу
Його заява прозвучала під час інтерв'ю для американського тижневика Newsweek, що вийшло 25 травня 2024 року.
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За його словами, згоди на перемовини щодо припинення вогню на території України офіційна Москва не від Києва, а від Вашингтона.
"Якщо російські пропозиції щодо мирних переговорів у Вашингтоні знову будуть проігноровані, українці втратять набагато більше території, ніж мають зараз", - наголосив російський дипломат.
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При цьому про відступ російської армії з нинішніх позицій взагалі не йдеться, сказав Антонов.
"Відступ або відведення ЗС РФ до гіпотетичних розмежувальних ліній виключено. Нагадаємо: є конституція Росії. Там чітко позначені кордони нашої держави, в які входять нові суб'єкти федерації", - зазначив посол РФ у США.
- 24 травня російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі у Мінську зі своїм колегою Олександром Лукашенком виявив зацікавленість у так званих перемовинах з Україною, але вестися вони мають, підкреслив він, "виходячи із сьогоднішніх реалій у зоні "СВО".
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