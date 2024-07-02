Шевченко-молодший і син Суркіса: визначився склад юнацької збірної України на Євро-2024
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко обрав футболістів, які поїдуть на юнацьке Євро-2024
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Юнацька збірна України розпочинає свій збір 4 липня. На нього зокрема викликали сина президента УАФ - Крістіана Шевченка, а також В’ячеслава Суркіса, який є сином Григорія Суркіса.
Склад збірної України U-19 для підготовки до Євро-2024
Воротарі: Маркіан Бакус ("Рух"), В’ячеслав Суркіс ("Динамо"), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1").
Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі — "Динамо"), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва — "Шахтар"), Максим Мельниченко ("Дніпро-1"), Кирило Дігтярь ("Металіст").
Півзахисники: Віктор Цуканов ("Шахтар"), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо"), Самуель Обінайя ("Металіст 1925"), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1"), Геннадій Синчук ("Металіст"), Олександр Фетько ("Карпати"), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).
Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Дмитро Богданов ("Динамо" Д, Німеччина).
До офіційної заявки команди на Євро-2024 потраплять три воротарі (один із них — резервний) та 18 польових гравців.
Євро-2024 серед футболістів молодше 19 років
На юнацькому чемпіонаті Європи-2024 наша збірна України зіграє у групі А. В суперниках: Північна Ірландія, Норвегія, Італія.
В іншому квартеті зіграє Франція, Данія, Туреччина та Іспанія. Євро-2024 U19 відбудеться 15-28 липня. Поєдинок України проти однолітків з Північної Ірландії стане матчем-відкриттям турніру.
Фанати зможуть переглянути матчі на "Суспільне Спорт".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе