Шевченко-молодший і син Суркіса: визначився склад юнацької збірної України на Євро-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Юнацька збірна України розпочинає свій збір 4 липня. На нього зокрема викликали сина президента УАФ - Крістіана Шевченка, а також В’ячеслава Суркіса, який є сином Григорія Суркіса.

Склад збірної України U-19 для підготовки до Євро-2024

Воротарі: Маркіан Бакус ("Рух"), В’ячеслав Суркіс ("Динамо"), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1").

Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі — "Динамо"), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва — "Шахтар"), Максим Мельниченко ("Дніпро-1"), Кирило Дігтярь ("Металіст").

Півзахисники: Віктор Цуканов ("Шахтар"), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо"), Самуель Обінайя ("Металіст 1925"), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1"), Геннадій Синчук ("Металіст"), Олександр Фетько ("Карпати"), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Дмитро Богданов ("Динамо" Д, Німеччина).

До офіційної заявки команди на Євро-2024 потраплять три воротарі (один із них — резервний) та 18 польових гравців.

Євро-2024 серед футболістів молодше 19 років

На юнацькому чемпіонаті Європи-2024 наша збірна України зіграє у групі А. В суперниках: Північна Ірландія, Норвегія, Італія.

В іншому квартеті зіграє Франція, Данія, Туреччина та Іспанія. Євро-2024 U19 відбудеться 15-28 липня. Поєдинок України проти однолітків з Північної Ірландії стане матчем-відкриттям турніру.

Фанати зможуть переглянути матчі на "Суспільне Спорт".