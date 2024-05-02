Ситуація в Україні та на Південному Кавказі: Кулеба провів консультації з очільником МЗС Вірменії

Про це Кулеба написав у Twitter (X).

Голова українського МЗС зазначив, що обговорив із вірменським колегою "динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі".

"Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес", – додав він.

Міністерство закордонних справ Вірменії своєю чергою повідомило, що сторони обговорили "питання, пов'язані з порядком денним двосторонніх відносин і політичного діалогу", та регіональні питання.

Мірзоян, як зазначає вірменське МЗС, "наголосив на важливості нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном" та позиції, висловленій у цьому питанні міжнародними партнерами, зокрема МЗС України.