Ситуація в Україні та на Південному Кавказі: Кулеба провів консультації з очільником МЗС Вірменії
Міністри закордонних справ України та Вірменії Дмитро Кулеба та Арарат Мірзоян 2 травня провели телефонну розмову, в якій зосередились на ситуації на Південному Кавказі та двосторонні питання
Про це Кулеба написав у Twitter (X).
Голова українського МЗС зазначив, що обговорив із вірменським колегою "динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі".
"Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес", – додав він.
Міністерство закордонних справ Вірменії своєю чергою повідомило, що сторони обговорили "питання, пов'язані з порядком денним двосторонніх відносин і політичного діалогу", та регіональні питання.
Мірзоян, як зазначає вірменське МЗС, "наголосив на важливості нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном" та позиції, висловленій у цьому питанні міжнародними партнерами, зокрема МЗС України.
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