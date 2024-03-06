"Снарядний голод" і необхідність мобілізації: Данілов перелічив проблеми фронту й запевнив, що Україна знайде рішення
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на фронті залишається напруженою, але ЗСУ докладають усіх зусиль для відновлення територіальної цілісності України
Про це він написав у X (колишній Twitter).
За його словами, немає ніякої "втоми України" й "слабкості Заходу". Україна не має наміру провадити мирні переговори без відновлення територіальної цілісності.
"Відновлення територіальної цілісності України є безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій з урегулювання війни. В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити", - заявив Данілов.
Також він зазначив, що Формула миру – це документ, яким Україна не просто декларує свої наміри, а й здійснює практичні кроки для його реалізації.
"Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", - наголосив секретар РНБО.
При цьому він визнав, що ситуація на фронті напружена, однак запевнив, що Україна впорається з усіма викликами.
"Ситуація на фронті важка, але на війні немає статики й усе розвивається в стрімкій динаміці. Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають - і зі "снарядним голодом", і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід своєю чергою пройде всі необхідні демократичні процедури й пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи й дасть ради російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату", - написав Данілов.
Він наголосив, що між втомою і рабством українці завжди оберуть свободу, тому деморалізувати суспільство Путіну не вдасться.
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