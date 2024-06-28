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СтратКом ЗСУ опублікував мапу літаків РФ, уражених за перше півріччя 2024-го

28 червня, 2024 п'ятниця
13:18
Війна з Росією збили російський Су-25

СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків за перше півріччя 2024 року. Загалом за цей період українські захисники уразили понад 30 літаків РФ

Зміст

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

Зокрема, уражені дев'ять Су-25, один Су-57, два МіГ-31, близько 13 Су-34, один Су-35, один Су-35С, два літаки А-50, один Іл-22М11 та один Ту-22М3.

Фото: СтратКом ЗСУ

"Збройні сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

У СтратКомі додають, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Також у деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. 
  • Бійці Національної гвардії України знищили ворожий штурмовий літак Су-25 із зенітно-ракетного комплексу "Ігла" на Донеччині.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
втрати окупантів
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