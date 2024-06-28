СтратКом ЗСУ опублікував мапу літаків РФ, уражених за перше півріччя 2024-го

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

Зокрема, уражені дев'ять Су-25, один Су-57, два МіГ-31, близько 13 Су-34, один Су-35, один Су-35С, два літаки А-50, один Іл-22М11 та один Ту-22М3.

Фото: СтратКом ЗСУ

Бійці Національної гвардії України знищили ворожий штурмовий літак Су-25 із зенітно-ракетного комплексу "Ігла" на Донеччині.

"Збройні сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.У СтратКомі додають, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Також у деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити.