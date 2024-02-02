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Традиційні страви з картоплі набридли? Розповімо, що можна цікавого приготувати з бараболі
Багато хто любить картоплю, проте традиційні страви з картоплі часто набридають, тому господині рано чи пізно задаються питанням, що б такого приготувати з картоплі?
Картопляні ліниві вареники-грибочки
Інгредієнти:
- картопля - 700 г
- борошно - 200 г
- яйця – 2 шт.
- сіль - на смак
- перець чорний мелений - на смак
- олія вершкове - 50 г
- зелень петрушки - на смак
Покроковий рецепт приготування лінивих вареників-грибочків
- картоплю чистимо
- відварюємо у підсоленій воді до готовності
- зливаємо воду
- додаємо вершкове масло
- робимо пюре
- коли пюре охолоне, додаємо пару яєць та чорний перець до смаку
- додаємо просіяне борошно
- замішуємо тісто
- готове тісто залишаємо полежати на столі під плівкою на 15 хв.
- нарізаємо зелень
- розтоплюємо вершкове масло
- з'єднуємо і заправка готова
- розкачати тісто в джгут
- нарізати на шматочки
- кожен шматочок скачуємо в кульку та за допомогою пляшки робимо відмітку у вигляді ніжки - грибочок готовий
- відварюємо вареники у підсоленій воді 5-6 хв. після закипання
- готові грибочки поливаємо ароматним маслом із петрушкою.
Картопляні зрази з яйцем та зеленою цибулею
Інгредієнти:
- картопля - 450 г
- яйця – 3 шт.
- борошно - 50 г
- цибуля зелена - 5 г
- олія - 50 мл
- сіль - на смак
- перець чорний мелений - на смак
Покроковий рецепт приготування зраз із яйцем і зеленою цибулею:
- 2 яйця зваріть круто
- картоплю очистіть та вимийте
- велику картоплю розріжте на кілька частин
- відваріть картоплю в киплячій підсоленій воді до м'якості
- воду злийте
- гарячу картоплю розімніть у пюре
- дайте охолонути
- в остигле пюре вбийте яйце, що залишилося
- перемішайте
- можете ще трохи посолити
- всипте в пюре борошно
- перемішайте - картопляна маса готова
- охолоджені яйця очистіть
- наріжте невеликими кубиками
- відправте в глибоку тарілку
- зелену цибулю дрібно наріжте
- додайте до яєць
- начинку перемішайте
- за бажання поперчіть
- робочу поверхню присипте борошном
- викладіть 1/6 частину картопляної маси, формуючи невеликий коржик
- у центр викладіть 1,5 ч. ложки яєчної начинки
- зліпіть зрази, з'єднуючи краї над начинкою і надаючи овальної форми
- у сковороді розігрійте олію
- обсмажте картопляні зрази по 5 хв. з кожного боку на невеликому вогні
- гарячі зрази одразу подавайте до столу.
Бомбейська картопля
Інгредієнти:
- картопля - 800 г
- помідори – 2-3 шт. або томатна паста – 1,5 ч. ложки
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- перець гострий – 1/2 шт.
- часник - 3 зубчики
- зелень кінзи чи петрушки – на смак
- коріандр мелений - 1 ч. ложка
- імбир сухий мелений - 1 ч. ложка
- куркума мелена - 1/2 ч. ложки
- каррі гострий – 1 ч. ложка
- зіра мелена (за бажанням) - на смак
- сіль - на смак
- олія - 20 мл
Покроковий рецепт приготування Бомбейської картоплі:
- картоплю очищаємо
- нарізаємо середніми шматочками
- заливаємо водою
- доводимо до кипіння
- варимо 3-4 хв.
- воду зливаємо
- цибулю, порізану кубиками, обсмажуємо на олії до золотистості
- додаємо часник, пропущений через прес
- додаємо імбир, куркуму, карі та коріандр
- необхідно 2-3 помідори пропустити через блендер
- кладемо їх у цибулю
- додаємо картоплю
- солимо на смак
- натираємо гострий перець у сковороду з картоплею в томатному соусі
- накриваємо кришкою
- доводимо картоплю до готовності хвилин 10-15
- посипаємо для подачі дрібно нарізаною зеленню.
Картопляна піца
Інгредієнти:
Для основи:
- картопля очищена - 450 г
- яйце куряче - 1 шт.
- борошно - 1 ст. ложка
- часник сушений – 1 ч. ложка
- італійські трави - 1 ч. ложка
- сіль - за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
Для начинки:
- ковбаса (шинка) – 80 г
- помідори – 1-2 шт.
- цибуля ріпчаста - 0,5 шт.
- оливки – 10 шт.
- сир сулугуні – 150 г
- кетчуп – 3 ст. ложки
- часник - 1 зубчик
Покроковий рецепт приготування картопляної піци:
- очищену картоплю натерти на тертці
- викласти картоплю в сито
- промити холодною водою
- добре віджати
- додати в картоплю яйце, сіль та спеції
- перемішати
- всипати борошно
- добре перемішати до однорідності
- нагріти сковороду діаметром 26 см, трохи змастити олією
- ложкою поступово викласти на сковороду картопляну масу
- обсмажити на сильному вогні 2 хв.
- накрити кришкою
- зменшити вогонь
- готувати ще 5 хв.
- перевернути картопляний "млинець" на інший бік і обсмажити таким же чином
- часник пропустити через прес
- змішати із кетчупом
- цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями
- помідори нарізати кружальцями, оливки - навпіл, ковбасу - півколами
- сир натерти на дрібній тертці
- основу для картопляної піци перекласти у форму для випікання відповідного діаметра
- змастити основу кетчупом із часником
- посипати 2/3 натертого сиру
- викласти цибулю, ковбасу та оливки
- зверху розкласти кружечки помідорів
- посипати сиром, що залишився
- поставити картопляну піцу в нагріту до 210 градусів духовку
- запікати 15 хв.
- як тільки сир гарно розплавиться, піцу можна виймати з духовки.
Рисово-картопляні палички (на сковороді)
Інгредієнти:
- рис - 150 г
- картопля - 200 г
- крупа манна - 40 г
- сухарі панірувальні - 20 г
- олія (для смаження) - 3 ст. ложки
- сіль - на смак
- паприка мелена - 1 ч. ложка
- трави прованські сушені - 1 ч. ложка
Покроковий рецепт приготування рисово-картопляних паличок (на сковороді):
- рис промиваємо
- заливаємо у каструлі водою (300 мл)
- доводимо до кипіння
- варимо на маленькому вогні під кришкою приблизно 15 хв., до повного вбирання рідини та готовності рису
- знімаємо рис з вогню
- залишаємо настоятися під кришкою ще 10 хв.
- після цього рис перемішуємо і залишаємо трохи охолонути
- картоплю в шкірці вимиваємо
- заливаємо невеликою кількістю води
- відварюємо картоплю до готовності
- виймаємо з води
- залишаємо охолонути
- рис перекладаємо в миску
- всипаємо манку, паприку, сіль та прованські трави
- перемішуємо
- картоплю, що остигнула, очищаємо
- натираємо на дрібній або середній тертці
- додаємо до рису
- перемішуємо до однорідності
- з отриманої суміші вологими руками формуємо палички
- кожну паличку обвалюємо в панірувальних сухарях
- у сковороді розігріваємо олію (масло має повністю покривати дно сковороди) партіями викладаємо палички на сковороду
- обсмажуємо палички з усіх боків до золотистого відтінку на вогні трохи нижче за середній
- готові палички перекладаємо на паперову серветку, щоб увібралася зайва олія.
Смачного!
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