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Традиційні страви з картоплі набридли? Розповімо, що можна цікавого приготувати з бараболі

2 лютого, 2024 п'ятниця
16:04
рецепти картопляні зрази

Багато хто любить картоплю, проте традиційні страви з картоплі часто набридають, тому господині рано чи пізно задаються питанням, що б такого приготувати з картоплі?

Картопляні ліниві вареники-грибочки

рецепт лінивих вареників-грибочків

Інгредієнти:

  • картопля - 700 г
  • борошно - 200 г
  • яйця – 2 шт.
  • сіль - на смак
  • перець чорний мелений - на смак
  • олія вершкове - 50 г
  • зелень петрушки - на смак

Покроковий рецепт приготування лінивих вареників-грибочків

  • картоплю чистимо 
  • відварюємо у підсоленій воді до готовності
  • зливаємо воду
  • додаємо вершкове масло 
  • робимо пюре 
  • коли пюре охолоне, додаємо пару яєць та чорний перець до смаку
  • додаємо просіяне борошно
  • замішуємо тісто
  • готове тісто залишаємо полежати на столі під плівкою на 15 хв.
  • нарізаємо зелень 
  • розтоплюємо вершкове масло
  • з'єднуємо і заправка готова
  • розкачати тісто в джгут 
  • нарізати на шматочки
  • кожен шматочок скачуємо в кульку та за допомогою пляшки робимо відмітку у вигляді ніжки - грибочок готовий
  • відварюємо вареники у підсоленій воді 5-6 хв. після закипання
  • готові грибочки поливаємо ароматним маслом із петрушкою.

Картопляні зрази з яйцем та зеленою цибулею

Інгредієнти:

  • картопля - 450 г
  • яйця – 3 шт.
  • борошно - 50 г
  • цибуля зелена - 5 г
  • олія - 50 мл
  • сіль - на смак
  • перець чорний мелений - на смак

Покроковий рецепт приготування зраз із яйцем і зеленою цибулею:

  • 2 яйця зваріть круто 
  • картоплю очистіть та вимийте
  • велику картоплю розріжте на кілька частин
  • відваріть картоплю в киплячій підсоленій воді до м'якості 
  • воду злийте
  • гарячу картоплю розімніть у пюре
  • дайте охолонути
  • в остигле пюре вбийте яйце, що залишилося
  • перемішайте
  • можете ще трохи посолити
  • всипте в пюре борошно
  • перемішайте - картопляна маса готова
  • охолоджені яйця очистіть
  • наріжте невеликими кубиками 
  • відправте в глибоку тарілку
  • зелену цибулю дрібно наріжте
  • додайте до яєць
  • начинку перемішайте
  • за бажання поперчіть
  • робочу поверхню присипте борошном
  • викладіть 1/6 частину картопляної маси, формуючи невеликий коржик
  • у центр викладіть 1,5 ч. ложки яєчної начинки
  • зліпіть зрази, з'єднуючи краї над начинкою і надаючи овальної форми
  • у сковороді розігрійте олію
  • обсмажте картопляні зрази по 5 хв. з кожного боку на невеликому вогні
  • гарячі зрази одразу подавайте до столу.

Бомбейська картопля

Інгредієнти:

  • картопля - 800 г
  • помідори – 2-3 шт. або томатна паста – 1,5 ч. ложки
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • перець гострий – 1/2 шт.
  • часник - 3 зубчики
  • зелень кінзи чи петрушки – на смак
  • коріандр мелений - 1 ч. ложка
  • імбир сухий мелений - 1 ч. ложка
  • куркума мелена - 1/2 ч. ложки
  • каррі гострий – 1 ч. ложка
  • зіра мелена (за бажанням) - на смак
  • сіль - на смак
  • олія - 20 мл

Покроковий рецепт приготування Бомбейської картоплі:

  • картоплю очищаємо
  • нарізаємо середніми шматочками
  • заливаємо водою
  • доводимо до кипіння 
  • варимо 3-4 хв.
  • воду зливаємо
  • цибулю, порізану кубиками, обсмажуємо на олії до золотистості
  • додаємо часник, пропущений через прес
  • додаємо імбир, куркуму, карі та коріандр
  • необхідно 2-3 помідори пропустити через блендер
  • кладемо їх у цибулю
  • додаємо картоплю
  • солимо на смак
  • натираємо гострий перець у сковороду з картоплею в томатному соусі
  • накриваємо кришкою 
  • доводимо картоплю до готовності хвилин 10-15
  • посипаємо для подачі дрібно нарізаною зеленню.

Картопляна піца

Інгредієнти:

Для основи:

  • картопля очищена - 450 г
  • яйце куряче - 1 шт.
  • борошно - 1 ст. ложка
  • часник сушений – 1 ч. ложка
  • італійські трави - 1 ч. ложка
  • сіль - за смаком
  • перець чорний мелений - за смаком

Для начинки:

  • ковбаса (шинка) – 80 г
  • помідори – 1-2 шт.
  • цибуля ріпчаста - 0,5 шт.
  • оливки – 10 шт.
  • сир сулугуні – 150 г
  • кетчуп – 3 ст. ложки
  • часник - 1 зубчик

Покроковий рецепт приготування картопляної піци:

  • очищену картоплю натерти на тертці
  • викласти картоплю в сито
  • промити холодною водою 
  • добре віджати
  • додати в картоплю яйце, сіль та спеції
  • перемішати
  • всипати борошно
  • добре перемішати до однорідності
  • нагріти сковороду діаметром 26 см, трохи змастити олією
  • ложкою поступово викласти на сковороду картопляну масу
  • обсмажити на сильному вогні 2 хв.
  • накрити кришкою
  • зменшити вогонь 
  • готувати ще 5 хв.
  • перевернути картопляний "млинець" на інший бік і обсмажити таким же чином
  • часник пропустити через прес 
  • змішати із кетчупом
  • цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями
  • помідори нарізати кружальцями, оливки - навпіл, ковбасу - півколами
  • сир натерти на дрібній тертці
  • основу для картопляної піци перекласти у форму для випікання відповідного діаметра 
  • змастити основу кетчупом із часником
  • посипати 2/3 натертого сиру
  • викласти цибулю, ковбасу та оливки
  • зверху розкласти кружечки помідорів 
  • посипати сиром, що залишився
  • поставити картопляну піцу в нагріту до 210 градусів духовку 
  • запікати 15 хв.
  • як тільки сир гарно розплавиться, піцу можна виймати з духовки.

Рисово-картопляні палички (на сковороді)

Інгредієнти:

  • рис - 150 г
  • картопля - 200 г
  • крупа манна - 40 г
  • сухарі панірувальні - 20 г
  • олія (для смаження) - 3 ст. ложки
  • сіль - на смак
  • паприка мелена - 1 ч. ложка
  • трави прованські сушені - 1 ч. ложка

Покроковий рецепт приготування рисово-картопляних паличок (на сковороді):

  • рис промиваємо
  • заливаємо у каструлі водою (300 мл) 
  • доводимо до кипіння
  • варимо на маленькому вогні під кришкою приблизно 15 хв., до повного вбирання рідини та готовності рису
  • знімаємо рис з вогню 
  • залишаємо настоятися під кришкою ще 10 хв.
  • після цього рис перемішуємо і залишаємо трохи охолонути
  • картоплю в шкірці вимиваємо
  • заливаємо невеликою кількістю води
  • відварюємо картоплю до готовності 
  • виймаємо з води 
  • залишаємо охолонути
  • рис перекладаємо в миску
  • всипаємо манку, паприку, сіль та прованські трави
  • перемішуємо
  • картоплю, що остигнула, очищаємо
  • натираємо на дрібній або середній тертці 
  • додаємо до рису
  • перемішуємо до однорідності
  • з отриманої суміші вологими руками формуємо палички
  • кожну паличку обвалюємо в панірувальних сухарях
  • у сковороді розігріваємо олію (масло має повністю покривати дно сковороди) партіями викладаємо палички на сковороду
  • обсмажуємо палички з усіх боків до золотистого відтінку на вогні трохи нижче за середній 
  • готові палички перекладаємо на паперову серветку, щоб увібралася зайва олія.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
рецепти
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