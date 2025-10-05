Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Тимочко: найточніша та найповніша інформація про військовозобов'язаних є у Реєстрі виборців, вона здатна допомогти ТЦК

Анатолій Буряк
5 жовтня, 2025 неділя
23:04
Війна з Росією Іван Тимочко

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про те, який з державних реєстрів, що існують в Україні, має найбільш вичперпі дані щодо військовозобов'язаних

Зміст

Про це 5 жовтня 2025 року він сказав ТСН.

"Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на якусь інформаційну базу. Для того, щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти те, хто ці люди. Тому і отримується інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", — зазначив Тимочко.

Читайте також: Валентин Бадрак. Чому потрібна термінова ревізія мобілізації

На питання про те, чи посилиться в Україні мобілізація найближчим часом, Тимочко відповів наступним чином: 

"У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати економіці".

Читайте також: Нові правила від Кабміну: що зміниться у постановці та знятті з військового обліку, пояснюємо

Розпорядником Єдиного державного реєстру виборців є Центральна виборча комісія.

У даному реєстрі містяться дані про фактичне місце проживання громадян ("виборча адреса"), що може відрізнятися від адреси реєстрації. До повномасштабного вторгнення люди нерідко самі просили оновити їхню виборчу адресу, аби мати змогу проголосувати.

  • 3 жовня оперативники СБУ затримали посадовця Міністерства юстиції, який за $20 тис. пропонував чоловікам призовного віку допомогти їх зняти з обліку на підставі фейкових висновків про стан здоровʼя.
Автор Михайло Самусь
5 жовтня, 2025 неділя
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Автор Анатолій Буряк
5 жовтня, 2025 неділя
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
Автор Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
2025, понедiлок
6 жовтня
00:41
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина
2025, неділя
5 жовтня
23:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
23:22
Єгипет
Ізраїль та ХАМАС 6 жовтня проведуть перемовини у Єгипті стосовно мирного плану Трампа по Газі, - Bloomberg
22:41
Ексклюзив
Молдова
Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови
22:24
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 192 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:08
Непал
Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Шахтар" зазнав поразки від ЛНЗ, "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Корисна легенда про ігристе
19:59
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Забезпечення України Заходом зараз не відповідає ситуації щодо наших потреб, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:53
гривні
Вчителі з прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату в 4 тис. грн
19:39
Куба
Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters
19:20
Ексклюзив
Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони
19:00
Інтерв’ю
Ральф Гофф
Російське ГРУ активно нарощує досвід у диверсіях проти Заходу, - екскерівник операцій ЦРУ Гофф
18:35
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів
18:02
OPINION
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакувала Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
Більше новин
