Тимочко: найточніша та найповніша інформація про військовозобов'язаних є у Реєстрі виборців, вона здатна допомогти ТЦК
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про те, який з державних реєстрів, що існують в Україні, має найбільш вичперпі дані щодо військовозобов'язаних
Про це 5 жовтня 2025 року він сказав ТСН.
"Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на якусь інформаційну базу. Для того, щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти те, хто ці люди. Тому і отримується інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", — зазначив Тимочко.
На питання про те, чи посилиться в Україні мобілізація найближчим часом, Тимочко відповів наступним чином:
"У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати економіці".
Розпорядником Єдиного державного реєстру виборців є Центральна виборча комісія.
У даному реєстрі містяться дані про фактичне місце проживання громадян ("виборча адреса"), що може відрізнятися від адреси реєстрації. До повномасштабного вторгнення люди нерідко самі просили оновити їхню виборчу адресу, аби мати змогу проголосувати.
- 3 жовня оперативники СБУ затримали посадовця Міністерства юстиції, який за $20 тис. пропонував чоловікам призовного віку допомогти їх зняти з обліку на підставі фейкових висновків про стан здоровʼя.
