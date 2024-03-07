ТОП-5 фільмів-трагедій за 2023 рік

З глибини | No Way Up

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: бойовик, драма, трилер, фільм-катастрофа

Режисер: Клаудіо Фе

Актори: Колм Міні, Філліс Логан, Вілл Аттенборо, Ереміас Амур, Софі Макінтош (II) та інші

Після аварії літака над Тихим океаном вцілілі пасажири і екіпаж починають боротьбу зі стихією за виживання. Запас повітря закінчується, шанси вибратися на волю стрімко зменшуються, паніка наростає. Гігантські акули оточують авіалайнер, що завис на краю глибокої підводної ущелини…

На одному крилі | On a Wing and a Prayer

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, фільм-катастрофа

Режисер: Шон МакНамара

Актори: Денніс Куейд, Хізер Грем, Джессі Меткаф, Бретт Райс, Вілбур Фіцджералд та інші

На борту приватного літака летить сім'я із чотирьох людей. Під час польоту пілот вмирає від серцевого нападу. Главі сімейства доводиться самому сісти за штурвал...

Падіння Вашингтону | DC Down

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: бойовик, фільм-катастрофа

Режисер: Джефф Мід

Актори: Шон Янг, Ерік Робертс, Джефф Мід, Дафна О'Ніл, Джек Пірсон та інші

Після землетрусу, що обрушився на Вашингтон, армійський корпус намагається врятувати президента, який опинився під завалами, тоді як зловісний змовник прагне отримати вигоду від катастрофи…

12 годин відчаю | 12 desperate hours

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, трилер

Режисер: Джина Гершон

Актори: Саманта Матіс, Харрісон Томас, Девід Конрад, Талі Рабінович, Тіна Алексіс Аллен та інші

Напередодні Різдва до будинку Вел постукав чоловік із рушницею. Щоб убезпечити дітей, Вел погоджується стати заручницею психопата та допомогти йому повернути колишню дівчину…

97 хвилин | 97 minutes

Рік: 2023

Країна: Великобританія, Канада, США

Жанр: трилер

Режисер: Тімо Вуоренсола

Актори: Джонатан Різ Майєрс, Алек Болдуїн, МайЕнн Берінг, Джо Мартін та інші

У захопленого Боїнга 767 закінчується паливо, він розіб'ється через 97 хвилин. Агентство національної безпеки готується збити літак до того, як він завдасть якихось катастрофічних збитків на землі…