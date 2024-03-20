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Пропонуємо для перегляду підбірку фільмів у жанрі трилеру

20 березня, 2024 середа
22:00
Кіно жах

Трилер — жанр кіно та літератури, в яких специфічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів почуття співпереживання, пов'язане з емоціями тривожного очікування, невизначеності, хвилювання чи страху

Дочка болотного царя

The Marsh King's Daughter

IMDb: 5.8 

Країна: США

Режисер: Ніл Бергер

Жанр: Трилери, Драми, Детективи, Кримінал, Закордонні

У ролях актори: Дейзі Рідлі, Бен Мендельсон, Бруклін Прінс, Гіл Бірмінгем, Карен Пісторіус, Гаррет Хедлунд, Джої Карсон, Джошуа Піс, Памела МакДональд, Ден Абрамович та інші

Хелена Холбрук виросла в глушині разом зі своїм батьком-натуралістом Джейкобом та матір'ю Бет. Звичний світ дівчинки руйнується, коли вона дізнається, що Бет – жертва сексуального насильства, яка жила разом із Джейкобом проти своєї волі. Коли гвалтівник опиняється у в'язниці, Хелена розриває будь-які контакти з людиною, яку вона обожнювала. Через двадцять років Хелена веде розмірене життя зі своїм чоловіком Стівеном і дочкою Меріголд, проте все змінюється, коли до неї доходить звістка про те, що Джейкобу вдалося втекти з в'язниці…

 

Айлін

Eileen

IMDb: 6.0 

Країна: США

Режисер: Вільям Олдройд

Жанр: Трилери, Драми, Детективи, Закордонні

У ролях актори: Енн Хетеуей, Томасін МакКензі, Шей Уігем, Сем Нівола, Шиван Феллон, Тоні Патано, Вільям Хілл, Оуен Тіг, Пітер МакРоббі, Пітер фон Берг та інші

Звичне життя 24-річної Айлін мало чим відрізняється від виправної установи для неповнолітніх, де дівчина працює: вона рутинна, похмура та нудна. Її нещастя посилюється необхідністю піклуватися про свого батька-алкоголіка Джима, який стає все жорстокішим параноїком після смерті дружини. Коли чарівна блондинка Ребекка приєднується до колективу пенітенціарної установи як тюремний психолог, у Айлін з'являється справжня подруга. Життя дівчини нарешті знаходить сенс — якщо вона зможе не звертати уваги на нетрадиційний підхід Ребеки до розкриття загадкової справи про вбивство…

 

Підводний капкан

The Dive

IMDb: 5.5 

Країна: Німеччина

Режисер: Максиміліан Ерленвайн

Жанр: Трилери, Закордонні

У ролях актори: Софі Лоу, Луїса Краузе та інші

Сестри Дрю і Мей вже багато років захоплюються підводним плаванням і збираються зробити чергове спільне занурення, вибравши нове місце для дайвінгу — затишну, ізольовану та пустельну бухту. Ретельно сплановане занурення обертається катастрофою, коли Мей випадково опиняється у смертельній пастці, заточена між кількома кам'яними валунами і не маючи змоги самостійно вибратися з-під води. У вирішальний момент на допомогу приходить Дрю, але вона виявляється безсилою врятувати сестру. У Дрю залишається мінімальний запас часу для допомоги Мей, адже запаси кисню закінчуються...

 

Кокаїновий ведмідь

Cocaine Bear

IMDb: 5.9

Країна: США

Режисер: Елізабет Бенкс

Жанр: Трилери, Комедії, Закордонні

У ролях актори: Кері Рассел, Олден Еренрайк, О'Ші Джексон мл., Бруклін Прінс, Крістіан Конвері, Рей Ліотта, Ісая Уітлок мл., Марго Мартіндейл, Крістофер Хів'ю, Айула Смарт та інші

1985 року контрабандист Ендрю Торнтон скидає з легкого літака партію наркотиків над національним парком у штаті Джорджія, а потім стрибає з парашутом, але недбало вдаряється головою, втрачає свідомість і розбивається на смерть. Одну з пачок з кокаїном виявляє та ковтає чорний ведмідь, у результаті стає вкрай агресивним, енергійним і непередбачуваним…

 

Усередині

Inside

IMDb: 5.5 

Країна: Велика Британія, Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Греція

Режисер: Василіс Кацупіс

Жанр: Трилери, Драми, Закордонні

У ролях актори: Уіллем Дефо, Жені Бервутс, Еліза Стейк, Ендрю Блюменталь, Вінсент Ітон, Деніел Уайт, Джозія Круг, Корнелія Бух, Ава фон Войт та інші

Обдарований і надзвичайно досвідчений злодій Немо вривається до пентхауса, щоб викрасти три безцінні картини. Однак його ретельно спланована операція від початку виходить з-під контролю: одна з картин знаходиться не там, де має бути, а код для виходу з приміщення не спрацьовує. У міру того, як пентхаус автоматично замикається, а Немо опиняється в пастці, він намагається відкрити вікна або двері, але зазнає серії невдач. Тим часом система центрального опалення починає поступово піднімати температуру…

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Суспільство
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