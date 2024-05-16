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Підбірка для вас п’ятірки фільмів з участю Дженіфер Лопес

16 травня, 2024 четвер
19:10
Кіно На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Зміст

Ми зібрали для вас п’ятірку фільмів з участю Дженіфер Лопес, які точно можна віднести до перлин її творчості

"Пані покоївка"

Одна з перших робіт Дженніфер Лопес миттєво принесла їй світову популярність та любов глядачів. Стрічка про робітницю дорогого готелю мала популярність у багатьох країнах. Лопес отримала головну роль покоївки, яка випадково знайомиться із політиком. Зворушлива лав-сторі бідної дівчини та багатого чоловіка – безпрограшний сюжет для будь-якого режисера…

 

"Весільний планувальник"

Не знаємо, як ви, а ми скучили за класичними голлівудськими романтичними комедіями. І ця, можна сказати, еталонна. Дженніфер Лопес у ній грає організаторку весіль, яка всю себе віддає роботі. Щодня вона має справу зі щасливими нареченими, але особистого життя не має. Єдиний раз за кілька років, коли вона вирішує познайомитись з чоловіком, закінчується не зовсім звичайно: новий знайомий виявляється її клієнтом…

 

"Потанцюймо"

Ідеальний фільм для сімейного вечора. Чого тільки вартий акторський склад: разом із Лопес грають Річард Гір, Стенлі Туччі та Сьюзен Сарандон. Сенс стрічки захований у назві: герой Гіра ходить займатися танцями до героїні Лопес. Пауліна – викладач, чиє відображення у вікні привело чоловіка до студії. Все б нічого, якби він не робив це таємно від родини, колег та друзів…

"Місто на кордоні"

Серйозне кіно про журналістку-розслідувача Лоурен. Вона намагається дізнатися, хто стоїть за масовими вбивствами жінок у невеликому місті Сьюдад-Хуарес на краю Мексики. Лопес випала честь показати, як працюють журналісти, які прагнуть допомогти людям, які вже не сподіваються на порятунок. Компаньйон Дженніфер по фільму – Антоніо Родрігез. Він грає Альфонсо Діаза, головного редактора місцевої газети…

"Прихильник / Фатальна пристрасть"

Ідеальна стрічка для фанів трилерів. Починається все наївно: нещодавно розлучена Клер (Лопес) за порадою подруги намагається знову почати спілкуватися із чоловіками. Ходить на побачення, але марно. Саме в цей час у її сина-підлітка з'являється дорослий друг: новий сусід на ім'я Ной…


 
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