Топ найочікуваніших релізів 2024. Фільми та серіали про поліцейських
Наша чергова добірка фільмів - цього разу добірка стрічок про поліцейських. Стрімкі погоні, бандити, грабіжники та охоронці порядку, найскладніші справи, за які беруться професіонали, адже вони єдині, хто зможе довести справу до кінця
Почерк кілера (18+)
Damaged
Детектив поліції Чикаго Ден Лоусон (Семюел Л. Джексон) помічає схожість між убивствами, які він розслідував п'ять років тому, та серією вбивств, які нещодавно відбулися у Шотландії. Збіги в деталях злочинів не дають йому спокою, тож він вирішує їхати за кордон. У Шотландії він хоче допомогти Глену Бойду (Джанні Капальді), який займається цією справою. Пошуки вбивці для Лоусона особиста справа, оскільки однією з перших жертв серійного вбивці стала його дівчина. В очікуванні того, що злочинець повернеться, двоє детективів уважні до кожної дрібниці.
Поліція Токіо
Tokyo Vice
Кримінальний телесеріал, заснований на однойменній книзі 2009 Джейка Едельштейна, прем'єра якого відбулася 7 квітня 2022 на стрімінговому сервісі HBO Max. У червні того ж року було продовжено на другий сезон, прем'єра якого відбулася 8 лютого 2024 року…
І наш ще один невеличкий список найочікуваніших фільмів:
- Четвертий фільм франшизи "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", де Едді Мерфі після 30-річної перерви зіграє роль Акселя Фоулі
- Повернення на екрани Камерон Діас в екшн-комедії "Знову у справі"
Фото: фото з доступних джерел
- Фільм "Атлас" з Джен Лопес про порятунок людства від ШІ
- Другу частину "Бунтівний місяць" від Зака Снайдера
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