Топ найочікуваніших релізів 2024. Фільми та серіали про поліцейських

Почерк кілера (18+)

Damaged

Детектив поліції Чикаго Ден Лоусон (Семюел Л. Джексон) помічає схожість між убивствами, які він розслідував п'ять років тому, та серією вбивств, які нещодавно відбулися у Шотландії. Збіги в деталях злочинів не дають йому спокою, тож він вирішує їхати за кордон. У Шотландії він хоче допомогти Глену Бойду (Джанні Капальді), який займається цією справою. Пошуки вбивці для Лоусона особиста справа, оскільки однією з перших жертв серійного вбивці стала його дівчина. В очікуванні того, що злочинець повернеться, двоє детективів уважні до кожної дрібниці.

Поліція Токіо

Tokyo Vice

Кримінальний телесеріал, заснований на однойменній книзі 2009 Джейка Едельштейна, прем'єра якого відбулася 7 квітня 2022 на стрімінговому сервісі HBO Max. У червні того ж року було продовжено на другий сезон, прем'єра якого відбулася 8 лютого 2024 року…

І наш ще один невеличкий список найочікуваніших фільмів:

Четвертий фільм франшизи "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", де Едді Мерфі після 30-річної перерви зіграє роль Акселя Фоулі

Повернення на екрани Камерон Діас в екшн-комедії "Знову у справі"

Фото: фото з доступних джерел

Фільм "Атлас" з Джен Лопес про порятунок людства від ШІ