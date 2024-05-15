Мультфільми 2024: підбірка для всієї родини
Наша топова п’ятірка найкрутіших мультфільмів: нових і цікавих. Мультфільми - це той жанр, який радо дивляться і діти, й дорослі. Особливо, коли велика родина збереться перед екраном на новий мультфільм - що може бути краще?
Гарфілд (2024) Рік випуску: 2024
Оригінальна назва: The Garfield Movie
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
У новому анімаційному фільмі "Гарфілд", заснованому на коміксах Джима Девіса, глядачі знову зустрінуться із найвідомішим котом у світі. Гарфілд - рудо-смугастий кіт, переможець численних виставок і улюбленець мільйонів, відомий своїми витівками, любов'ю до лазіння та затишним проведенням часу на дивані...
Останній дракон (2024) Рік випуску: 2024
Оригінальна назва: Dragonkeeper
Жанр: мультфільм, фентезі, пригоди
У стародавньому Китаї, коли магія драконів була настільки ж реальна, як і земля під ногами, ці величні істоти існували в гармонії з людством. Вони ділилися своєю мудрістю та захищали землі. Але настала епоха, коли люди, бажаючи влади…
Люди Ікс 97 (1 сезон) Рік випуску: 2024
Оригінальна назва: X-Men '97
Жанр: мультфільм, фантастика, фентезі, бойовик, пригоди
У мегавсесвіті Marvel, де історії супергероїв і суперлиходіїв переплітаються в динамічний епос, відбуваються події, що знаменують нову еру для Людей Ікс після смерті їхнього ватажка, Професора Ікса. Незважаючи на його втрату, справа Чарльза Ксав'єра…
10 життів (2024) Рік випуску: 2024
Оригінальна назва: 10 Lives
Жанр: мультфільм, комедія, сімейний
У мультфільмі "10 життів", глядачі познайомляться з вгодованим котом Беккетом, що має непомірний нарцисизм і звичку до легкого і безтурботного життя. Вважаючи, що дев'ять його котячих життів неодмінно позбавлять його всіх бід, Беккет бездумно витратив…
Зоряні війни: Бракована партія (3 сезон) Рік випуску: 2024
Оригінальна назва: Star Wars: The Bad Batch
Жанр: мультфільм, фантастика, фентезі, бойовик, драма, пригоди
Величезна Галактична Республіка остаточно загрузла в кровопролитній громадянській війні з Торговою Федерацією. Противник активно користується дроїдами, які легко виробляти та постачати на фронт, на відміну від солдатів офіційної влади…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.5 Купівля 39.5Продаж 40
- EUR Купівля 42.59Продаж 43.33
- Актуальне
- Важливе