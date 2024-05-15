Мультфільми 2024: підбірка для всієї родини

Гарфілд (2024) Рік випуску: 2024

Оригінальна назва: The Garfield Movie

Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний

У новому анімаційному фільмі "Гарфілд", заснованому на коміксах Джима Девіса, глядачі знову зустрінуться із найвідомішим котом у світі. Гарфілд - рудо-смугастий кіт, переможець численних виставок і улюбленець мільйонів, відомий своїми витівками, любов'ю до лазіння та затишним проведенням часу на дивані...

Останній дракон (2024) Рік випуску: 2024

Оригінальна назва: Dragonkeeper

Жанр: мультфільм, фентезі, пригоди

У стародавньому Китаї, коли магія драконів була настільки ж реальна, як і земля під ногами, ці величні істоти існували в гармонії з людством. Вони ділилися своєю мудрістю та захищали землі. Але настала епоха, коли люди, бажаючи влади…

Люди Ікс 97 (1 сезон) Рік випуску: 2024

Оригінальна назва: X-Men '97

Жанр: мультфільм, фантастика, фентезі, бойовик, пригоди

У мегавсесвіті Marvel, де історії супергероїв і суперлиходіїв переплітаються в динамічний епос, відбуваються події, що знаменують нову еру для Людей Ікс після смерті їхнього ватажка, Професора Ікса. Незважаючи на його втрату, справа Чарльза Ксав'єра…

10 життів (2024) Рік випуску: 2024

Оригінальна назва: 10 Lives

Жанр: мультфільм, комедія, сімейний

У мультфільмі "10 життів", глядачі познайомляться з вгодованим котом Беккетом, що має непомірний нарцисизм і звичку до легкого і безтурботного життя. Вважаючи, що дев'ять його котячих життів неодмінно позбавлять його всіх бід, Беккет бездумно витратив…

Зоряні війни: Бракована партія (3 сезон) Рік випуску: 2024

Оригінальна назва: Star Wars: The Bad Batch

Жанр: мультфільм, фантастика, фентезі, бойовик, драма, пригоди

Величезна Галактична Республіка остаточно загрузла в кровопролитній громадянській війні з Торговою Федерацією. Противник активно користується дроїдами, які легко виробляти та постачати на фронт, на відміну від солдатів офіційної влади…