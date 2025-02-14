Трамп хоче відновити діалог з РФ і Китаєм щодо контролю над ядерним озброєнням

Про це пише AP.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп обурився сотнями мільярдів доларів, інвестованими у відновлення ядерного стримування країни, і сказав, що сподівається отримати зобов’язання РФ та Китаю скоротити власні витрати.

"Немає жодних причин для створення абсолютно нової ядерної зброї, у нас її вже так багато. Ви можете знищити світ 50 разів, 100 разів. І тут ми створюємо нову ядерну зброю, а вони будують ядерну зброю. Ми всі витрачаємо багато грошей, які могли б витратити на інші речі, які насправді, сподіваюся, набагато продуктивніші", — сказав Трамп.

У той час як США і Росія мають величезні запаси зброї з часів холодної війни, Трамп передбачив, що Китай наздожене їхню здатність завдати ядерної руйнації "протягом п’яти-шести років".

Він сказав, що якщо зброя колись буде використана, "ймовірно, це буде забуття".

Трамп сказав, що він буде прагнути брати участь у ядерних переговорах з двома країнами, коли він врегулює війни на Близькому Сході та в Україні.

"Одна з перших зустрічей, яку я хочу мати, це з президентом Китаю Сі, президентом Росії Путіним. І я хочу сказати: "давайте вдвічі скоротимо наш військовий бюджет". І ми можемо це зробити. І я думаю, що ми зможемо", - розповів президент США.