Трамп хоче відновити діалог з РФ і Китаєм щодо контролю над ядерним озброєнням
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відновити переговори про контроль над ядерними озброєннями з Росією та Китаєм і висловив сподівання, що всі три країни зможуть погодитися скоротити свої оборонні бюджети вдвічі
Про це пише AP.
Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп обурився сотнями мільярдів доларів, інвестованими у відновлення ядерного стримування країни, і сказав, що сподівається отримати зобов’язання РФ та Китаю скоротити власні витрати.
"Немає жодних причин для створення абсолютно нової ядерної зброї, у нас її вже так багато. Ви можете знищити світ 50 разів, 100 разів. І тут ми створюємо нову ядерну зброю, а вони будують ядерну зброю. Ми всі витрачаємо багато грошей, які могли б витратити на інші речі, які насправді, сподіваюся, набагато продуктивніші", — сказав Трамп.
У той час як США і Росія мають величезні запаси зброї з часів холодної війни, Трамп передбачив, що Китай наздожене їхню здатність завдати ядерної руйнації "протягом п’яти-шести років".
Він сказав, що якщо зброя колись буде використана, "ймовірно, це буде забуття".
Трамп сказав, що він буде прагнути брати участь у ядерних переговорах з двома країнами, коли він врегулює війни на Близькому Сході та в Україні.
"Одна з перших зустрічей, яку я хочу мати, це з президентом Китаю Сі, президентом Росії Путіним. І я хочу сказати: "давайте вдвічі скоротимо наш військовий бюджет". І ми можемо це зробити. І я думаю, що ми зможемо", - розповів президент США.
- Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від президента США Дональда Трампа.
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