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Очільник Пентагону Хегсет допустив надання Україні ядерної зброї

Ксенія Золотова
14 лютого, 2025 п'ятниця
06:27
Війна з Росією Міністр оборони США Піт Хегсет

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Breitbart News.

Хегсет наголосив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте": "Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод".

Очільник Пентагону нагадав про наміри влади США досягти припинення війни Росії проти України, та роботу адміністрації Трампа над визначенням "певних умов" для миру.

"Деякі з нас там, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити угоду більш імовірною, і це те, що я намагався зробити тут, у контексті НАТО", - зазначив він.

Зазначається, що Хегсет у середу, 13 лютого, окреслюючи деякі позиції Вашингтона напередодні можливих переговорів, заявив, що "Україні не слід пропонувати членство в НАТО". Він також сказав, що повернення України до міжнародно визнаних своїх кордонів є начебто "нереалістичним".

Хегсет наголосив, що американські війська не будуть розгорнуті на території України, а європейські миротворчі сили не повинні входити до складу місії НАТО, аби уникнути ризику застосування статті 5, що могло б призвести до військового втручання Сполучених Штатів.

За повідомленнями західних ЗМІ, такі заяви Хегсета на зустрічі союзників і партнерів по НАТО, які підтримують Україну, викликали "шок" у Європі. Адже європейські країни, що рішуче допомагають Києву в боротьбі проти російської агресії, значною мірою покладалися на лідерство США, а також на їхню фінансову та військову підтримку.

Згодом Хегсет пояснив свої слова щодо вступу України до НАТО та повернення окупованих територій, наголосивши, що його висловлювання не варто сприймати як визначення "червоних ліній", а слід розуміти як "реалістичне оцінювання ситуації".

"Я не той, хто оголошує червону лінію чи ні. Я працюю з президентом, оскільки ми працюємо над цими питаннями, але ми вважали, що було корисно просто донести до розмови трохи реальності", - сказав голова Пентагону.

Хегсет зауважив, що його слова не означають, що Україна не зможе долучитися до НАТО в майбутньому.

"Я думаю, що те, що я сформулював учора (тобто у середу, - ред.), консультуючись із вищим керівництвом у Білому домі та Овальному кабінеті президента, було реальністю цього моменту - що членство в НАТО було малоймовірним з огляду на реалії, де ми зараз", - підкреслив міністр оборони США.

Він додав, що "ніхто не буде кидати палю в землю через 25 років або будь-який певний період часу".

"Це просто визнання того, що якщо ви хочете, якщо ми хочемо досягти миру шляхом переговорів, ви хочете припинення вогню, ви хочете можливості для тривалого миру, реально зараз, цього немає в планах - так само як реалістичне повернення до кордонів 2014 року прямо зараз не в планах", - заявив очільник Пентагону.

  • Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що шанс повернути Україні статус ядерної держави "між мінімальним і нульовим".

 

Теги:
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Світ
Україна
Пентагон
ядерна зброя
НАТО
США
вступ до НАТО
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