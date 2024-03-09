"Це було місяцями". Мілевський розповів, як спився після повномасштабного вторгнення
Колишній український футболіст Артем Мілевський з початком великої війни з Росією впав у важку алкогольну депресію, вийти з якої йому вдалося лише за рахунок 6-денного перебування у штучній комі
Про це екснападник київського "Динамо" заявив у подкасті "Формула Волошина", повна версія якого вийшла 9 березня 2024 року.
За словами Мілевського, на той момент обставини склалися так, що його нікому було підтримати.
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"Тоді, мабуть, трошки депресія пішла. Трошки місяць-два зростала-зростала. В принципі я був один. Якийсь процент алкоголю мене рятував. Я випивав дозу й забував про війну", - зазначив колишній гравець "Динамо".
"Грам 300 рому чи віски на день. Це було довго, це було місяцями. Було велике накопичення й через це воно усе погіршувалося й погіршувалося. Накопичилося до такого моменту, що далі не можна було продовжувати, й медики втрутилися вчасно", - додав Артем Мілевський.
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Аби вийти із запою він погодився на штучну кому тривалістю у 6 днів, оскільки крапельниці вже не допомагали.
"Вони (лікарі, - ред.) пояснили, що це було треба, бо інакше крапельниці не допомогли б, стало б ще гірше й організм міг не витримати. Тобто, у тому, що ми зробили, звичайно, був ризик, але усе минуло добре", - пояснив Мілевський.
- Нагадаємо, колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі "Довбуш" українського режисера Олеся Саніна.
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