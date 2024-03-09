Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт "Це було місяцями". Мілевський розповів, як спився після повномасштабного вторгнення

"Це було місяцями". Мілевський розповів, як спився після повномасштабного вторгнення

9 березня, 2024 субота
17:44
Спорт Артем Мілевський

Колишній український футболіст Артем Мілевський з початком великої війни з Росією впав у важку алкогольну депресію, вийти з якої йому вдалося лише за рахунок 6-денного перебування у штучній комі

Про це екснападник київського "Динамо" заявив у подкасті "Формула Волошина", повна версія якого вийшла 9 березня 2024 року.

За словами Мілевського, на той момент обставини склалися так, що його нікому було підтримати.

Читайте такожЯ не можу стріляти в людей, - Мілевський пояснив, чому не пішов воювати

"Тоді, мабуть, трошки депресія пішла. Трошки місяць-два зростала-зростала. В принципі я був один. Якийсь процент алкоголю мене рятував. Я випивав дозу й забував про війну", - зазначив колишній гравець "Динамо".

"Грам 300 рому чи віски на день. Це було довго, це було місяцями. Було велике накопичення й через це воно усе погіршувалося й погіршувалося. Накопичилося до такого моменту, що далі не можна було продовжувати, й медики втрутилися вчасно", - додав Артем Мілевський.

Читайте такожНе вважаю, що це так важливо зараз говорити українською, багато військових говорять російською, - Мілевський

Аби вийти із запою він погодився на штучну кому тривалістю у 6 днів, оскільки крапельниці вже не допомагали.

"Вони (лікарі, - ред.) пояснили, що це було треба, бо інакше крапельниці не допомогли б, стало б ще гірше й організм міг не витримати. Тобто, у тому, що ми зробили, звичайно, був ризик, але усе минуло добре", - пояснив Мілевський.

  • Нагадаємо, колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі "Довбуш" українського режисера Олеся Саніна.

Теги:
Суспільство
Здоров'я
Футбол
Динамо Київ
Війна з Росією
Читайте також:
Дональд Трамп
8 березня, 2024 п'ятниця
Трамп заявив, що Байден здав Україну, та назвав його маріонеткою Путіна та Сі Цзіньпіна
Борис Пісторіус
8 березня, 2024 п'ятниця
Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні
Ентоні Джошуа
9 березня, 2024 субота
Вечір боксу у Саудівській Аравії: Джошуа знищив Нганну у другому раунді
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 березня
18:59
Роберт де Ніро
"Справжній монстр". Де Ніро пояснив, чому ніколи не зіграв би Трампа
18:59
Оновлено
Забиває Андрій Бацула. "Чорноморець" - "Ворскла" 0:1 (9 березня 2024 року)
"Ворскла" перемогла "Чорноморець": результати та розклад матчів 20-го туру УПЛ
18:45
Музей у Харкові відкрив безкоштовний доступ до видання "Кобзаря", випущеного за життя Шевченка
18:45
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вже складається зрозумілою ситуація щодо маневрів у наступні місяці, які будуть здійснюватися Москвою, - Безсмертний
18:33
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
"Не мали впевненості, що зброя спрацює": експерт Притула про підготовку РФ до ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Перевзулися чи прозріли: що показав конфлікт Єфросиніної та Соловій
18:03
На заводі Amazon почали працювати людиноподібні роботи
18:02
вибори днр
Лубінець закликав іноземних журналістів не висвітлювати події на ТОТ України, пов’язані із псевдовиборами
18:01
OPINION
Обкладинка тижневика Миколи Княжицького
Політичні перспективи Залужного, ЄС потребує українського зерна, РПЦ буде заборонена, - пдісумки тижня від Миколи Княжицького
18:00
кіно, люди дивляться фільм
ТОП мелодрам та мотивуючих фільмів з Дженіфер Лоуренс
17:48
Оновлено
На Одещині на вулиці знайшли тіло військовослужбовця: поліція затримала підозрюваного у вбивстві
17:34
новини Львова
У США вперше відзначають День заручників і неправомірно затриманих
17:34
Огляд
Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)
Ребров обрав склад для битви за Євро, а росіяни готують Камбососа до бою з Ломаченком: огляд українського спорту за тиждень
17:27
Ексклюзив
мурал з Шевченком
На барикадах Шевченко звучить зовсім інакше, ніж у класах, - Капранов
17:24
ракетний удар Чернігівщина
На Чернігівщині від обстрілу РФ постраждав 51-річний чоловік: міна впала на погріб, який він використовував як укриття
17:10
Ексклюзив
путін, путлер
Путін незадоволений станом війни, але його цілком влаштовує стан економіки та російського суспільства, - політолог Морозов
17:09
"Чимало нарікань на пайки": Міноборони перевірило склади з харчуванням для ЗСУ на сході та в центрі України
17:04
Володимир Кара-Мурза
Російському політв'язню Кара-Мурзі не дали привітати доньку з повноліттям
17:02
Ексклюзив
У Бородянці проходять рекордні читання віршів Шевченка (9 березня 2024 року)
У Бородянці пройшли рекордні читання віршів Шевченка
16:42
Німецький союз міст просить грошей на підземні укриття
16:36
Ексклюзив
рух Чесно
Місцеві ради Харкова та Запоріжжя лишаються закритими для громадян, - рух ЧЕСНО
16:34
скарлатина, висока температура
На Одещині зросла захворюваність на скарлатину: за рік вже зафіксували 61 випадок серед дітей, з них один - летальний
16:27
ООН
Канада та Швеція відновлюють фінансування Палестинського агентства ООН
16:01
OPINION
Тарас Радь
Блокування кордону з Польщею — початок перемовин про вступ України до ЄС
15:43
Оновлено
Нікопольщина
Приїхали до батьків, верталися з церкви: внаслідок обстрілу Нікопольщини загинув 16-річний студент, його брат у реанімації
15:42
ФСБ застрелила двох громадян Казахстану у селі Коряково Калузької області РФ
ФСБ застрелила двох громадян Казахстану, які нібито збиралися напасти на синагогу в Москві
15:38
Ексклюзив
Дніпро, Херсонщина
Переправа ворога через Дніпро на правий берег фактично неможлива: Гуменюк про оборонні рубежі Херсонщини
15:36
Судно AROYAT
Перше судно з гуманітарною допомогою для Гази вирушить з Кіпру
15:30
фейк
"В України закінчується мобілізаційний резерв": росЗМІ поширюють черговий фейк
15:18
у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
"Заживеш щасливо, коли москаля над тобою не буде": у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
15:09
Оновлено
шевченківська премія
Шевченківська премія-2024: оголошено лауреатів
15:09
Ексклюзив
Валерій Залужний і Сергій Шаптала
Йдеться про знищення можливої військово-політичної опозиції: військовий експерт Снєгирьов про результати ВЛК Залужного та Шаптали
15:09
Пропалестинські активісти пошкодили портрет лорда Бальфура у Кембріджі
14:37
конгрес США
У Вашингтоні чоловік з молотком намагався потрапити до Капітолія
14:16
Ексклюзив
Трамп і Байден
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
14:08
OPINION
Радомир Мокрик
Соловій vs Єфросиніна: чи вагомим є аргумент "запиту публіки"?
14:06
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції та розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра
13:58
Стефан Сежурне
Україна не просить нас відправляти війська, але ми нічого не виключаємо найближчим часом, - голова МЗС Франції
13:51
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну: Анкара закликає до діалогу
13:47
Ексклюзив
путін
Варто розраховувати, що Путін буде при владі до 2036 року, - політолог Морозов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV