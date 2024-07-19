У Держспецзвʼязку розповіли, що робити у випадку збою роботи комп’ютерних систем
Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації підтвердила, що зранку 19 липня ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску компʼютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon
Про це інформує пресслужба Держспецзвʼязку.
У службі зазначили, що організації України, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.
Водночас фахівці рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:
- завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;
- перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
- знайти файл з назвою "C-00000291*.sys", і видалити його;
- перезавантажити комп’ютер або сервер.
"Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми та не надасть офіційної інформації", - наголосили в Держспецзв’язку.
Водночас відомство готове надати консультативну та практичну допомогу у розв'язанні проблеми.
- Нагадаємо, 19 липня по всьому світі компанії, банки, авіакомпанії та навіть Лондонська фондова біржа повідомили про технічні збої після того, як корпорація Microsoft заявила про збій у своїх онлайн-сервісах.
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