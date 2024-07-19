У Держспецзвʼязку розповіли, що робити у випадку збою роботи комп’ютерних систем

Про це інформує пресслужба Держспецзвʼязку.

У службі зазначили, що організації України, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Водночас фахівці рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:

завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;

перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

знайти файл з назвою "C-00000291*.sys", і видалити його;

перезавантажити комп’ютер або сервер.

"Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми та не надасть офіційної інформації", - наголосили в Держспецзв’язку.

Водночас відомство готове надати консультативну та практичну допомогу у розв'язанні проблеми.