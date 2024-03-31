У двох містах Дагестану зі стріляниною викрили збройне підпілля

Про це повідомив підконтрольний Кремлю керівник Республіки Дагестан Сергій Меліков.

"Трьох підозрюваних затримано. Вилучена зброя, боєприпаси та готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій вказують на можливе планування затриманими терористичних злочинів на території нашої республіки", - зазначив Меліков.

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Інші подробиці, зокрема імена затриманих, органами російської влади в Дагестані не наводяться.

З репортажів федеральних пропагандистських ресурсів і кадрів оперативної зйомки видно, що в Каспійську спецназ ФСБ штурмував житло у багатоповерхівці, а в Махачкалі під час проведення "операції" перекривалися окремі квартали приватного сектору.

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Також на відео з Каспійська можна побачити повністю розгромлену внаслідок стрілянини та обшуку квартиру. За інформацією близького до місцевих силовиків ТГ-каналу "Кримінальна хроніка Дагестану", підозрювані винаймали цю оселю.

До якої організації входили троє затриманих наразі не відомо.