У двох містах Дагестану зі стріляниною викрили збройне підпілля
Ранком неділі, 31 березня 2024 року, в містах Махачкала та Каспійськ (Дагестан, РФ) проводилася "контртерористична операція". Було затримано трьох осіб, що нібито готували терористичні акти
Про це повідомив підконтрольний Кремлю керівник Республіки Дагестан Сергій Меліков.
"Трьох підозрюваних затримано. Вилучена зброя, боєприпаси та готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій вказують на можливе планування затриманими терористичних злочинів на території нашої республіки", - зазначив Меліков.
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Інші подробиці, зокрема імена затриманих, органами російської влади в Дагестані не наводяться.
З репортажів федеральних пропагандистських ресурсів і кадрів оперативної зйомки видно, що в Каспійську спецназ ФСБ штурмував житло у багатоповерхівці, а в Махачкалі під час проведення "операції" перекривалися окремі квартали приватного сектору.
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Також на відео з Каспійська можна побачити повністю розгромлену внаслідок стрілянини та обшуку квартиру. За інформацією близького до місцевих силовиків ТГ-каналу "Кримінальна хроніка Дагестану", підозрювані винаймали цю оселю.
До якої організації входили троє затриманих наразі не відомо.
- Протягом березня 2024 року це вже другий випадок сутичок ФСБ з озброєним підпіллям Північного Кавказу й перший після масового теракту в московському концертному залі "Крокус".
- Перед цим у місті Карабулак (Інгушетія, РФ) цілу ніч - з вечора суботи, 2 березня, до ранку неділі, 3 березня 2023 року, у житловій забудові тривав бій з використанням автоматів, гранатометів і ручних гранат. Тоді усі шість інгушських повстанців загинули.
- Загиблих в Карабулаку російська влада, як і в більшості подібних випадків, зарахувала до ІДІЛ.
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