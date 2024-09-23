У Гаазі розпочинаються слухання по суті справи про порушення Морської конвенції ООН за позовом України проти РФ

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зазначається, що слухання по суті за позовом України проти Росії триватимуть з 23 вересня по 5 жовтня. Вони відбуватимуться у залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру в Гаазі.

Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися.

Початок слухань запланований на 10:00 23 вересня, за місцевим часом. Першою у суді слово матиме Україна, другою відповідно виступатиме Російська Федерація.

Повідомляється, що до кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі.

Пізніше на сайті Суду мають оприлюднити відкриту інформацію. Однак публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.