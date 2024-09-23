У Гаазі розпочинаються слухання по суті справи про порушення Морської конвенції ООН за позовом України проти РФ
У понеділок, 23 вересня, у Гаазі розпочнуться слухання по суті за позовом України проти Росії щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Зазначається, що слухання по суті за позовом України проти Росії триватимуть з 23 вересня по 5 жовтня. Вони відбуватимуться у залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру в Гаазі.
Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися.
Початок слухань запланований на 10:00 23 вересня, за місцевим часом. Першою у суді слово матиме Україна, другою відповідно виступатиме Російська Федерація.
Повідомляється, що до кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі.
Пізніше на сайті Суду мають оприлюднити відкриту інформацію. Однак публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.
- Нещодавно повідомлялося, що Служба безпеки України готує для Гааги доказову базу стосовно використання російськими окупантами протипіхотних мін проти цивільних: через них загинули 297 громадян.
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