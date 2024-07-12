СБУ готує доказову базу для Гааги через використання РФ протипіхотних мін проти цивільних
Служба безпеки України готує для Гааги доказову базу стосовно використання російськими окупантами протипіхотних мін проти цивільних: через них загинули 297 громадян
Про це повідомляє Служба безпеки України.
У матеріалі наголошують, що застосування РФ мін проти цивільних українців є порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.
З 24 лютого 2022 року понад 1 тис. мирних жителів постраждали через ворожі міни, коли 297 - загинули. Серед них багато дітей.
Згідно з розслідуванням, РФ навмисно створює мінні пастки на території населених пунктів у зоні бойових дій чи поблизу них. Аби їх замаскувати, росіяни використовують предмети широкого вжитку, зокрема дитячі іграшки й коробки з цукерками.
Акцентується, що ворог найбільше застосовує мін проти цивільних у Донецькій та Харківській областях, а саме фугасні та осколкові протипіхотні міни: ПФМ-1, ПМН-2, ОЗМ-72 і МОН-50.
Після отримання достатньої кількості доказів вирішуватиметься питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
"У межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності", - додають у Службі безпеки.
- 1 травня повідомлялося, що в Україні внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами, загинули 297 людей, із них 15 – діти. Поранених набагато більше.
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