ДСНС: від російських мін в Україні загинули 297 людей, із них 15 – діти

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"За інформацією секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, на жаль, від ВНП (вибухонебезпечних предметів, - ред.) від початку повномасштабної російської агресії загинуло понад 297 людей, із них 15 – діти. І було поранено 669 осіб, з них 78 – діти", - сказав він.

"Це інформація станом на сьогодні", - уточнив пресофіцер.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко заявила, що Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, у тому числі дефіцит операторів із розмінування, тому прагне залучати до цього процесу жінок.