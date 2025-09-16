Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства

У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства

Адріана Муллаянова
16 вересня, 2025 вiвторок
20:10
Суспільство

16 вересня у Києві пройшла щорічня акція пам'яті Георгія Ґонґадзе. На Контрактовій площі зібралися колеги журналіста, представники правозахисних та журналістських організацій

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Журналістка та вдова Георгія Мирослава Ґонґадзе звернулась до молоді, підкреслюючи значення збереження пам'яті та важливість активної участі у суспільному житті країни.

"Я вдячна вам за те, що ви зберігаєте пам'ять. Ви — молоде покоління, яке шукає правду та справедливість. Ви не байдужі до того, що відбувається в нашій країні. Пам'ятайте, що це ваша Батьківщина — шануйте її та оберігайте. Це ваш обов'язок і ваше майбутнє", — сказала Мирослава.

Журналіст Єгор Чечеринда поділився своїми роздумами про вплив  Георгія Гонгадзе на журналістику та те, як змінилася наша країна та суспільство в цілому.

"Він не просто змінив журналістику — він змінив нас. Якщо порівняти Україну 25 років тому і тепер - це дві різні держави. Гонгадзе був людиною, яка не боялася сказати правду, встановлювала нові стандарти у журналістиці і об'єднувала навколо себе талановитих людей, даючи їм можливість будувати своє велике майбутнє в цій сфері", — сказав Єгор.

"Після загибелі Гонгадзе щороку ми згадуємо наших колег, які віддали свої життя, виконуючи професійний обов'язок. Історія Гонгадзе та інших журналістів, які загинули за правду, є для нас уроком справжньої журналістики", — сказав голова Національної  спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Також Томіленко поділився своїми думками про те, якою є справжня журналістика в умовах війни: "Справжня журналістика — це не лише ремесло, а й служіння. Ремесло полягає в тому, щоб інформувати, розважати людей і надавати корисну інформацію. Але реальна журналістика — це також боротьба з несправедливістю, що завжди несе ризик, як це було з Гонгадзе. З початку повномасштабної війни українські журналісти, а також міжнародні колеги, які дотримуються професійних стандартів і незалежності, стали мішенями для ворога, зокрема для росіян".

За даними Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та Міжнародної федерації журналістів, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 130 медійників. Це включає 18 медійників, які виконували професійні обов'язки, 10 цивільних жертв та 102 медійники, мобілізовані до лав Сил оборони України. 

Хто такий Георгій Ґонґадзе:

Георгій Ґонґадзе був українським журналістом, редактором і засновником незалежного інтернет-видання "Українська правда". Георгій став одним із найбільш впізнаваних представників української журналістики, відомий своєю гострою критикою влади та акцентом на проблемах свободи слова в Україні.

16 вересня 2000 року Ґонґадзе зник під час роботи над розслідуваннями корупції серед високопосадовців. Його викрадення стало одним з найбільш резонансних злочинів в історії країни. Через два місяці, в листопаді 2000 року, його обезголовлене тіло було знайдено в лісі неподалік від Києва. Вбивство викликало масові протести і стало символом боротьби за свободу слова в Україні.

Справа про вбивство Георгія Ґонґадзе стала однією з найбільш заплутаних у сучасній історії України. Спочатку правоохоронці не могли знайти злочинців, але пізніше було встановлено, що до вбивства причетні представники правоохоронних органів. У 2013 році було засуджено кількох осіб, які безпосередньо брали участь у викраденні та вбивстві журналіста, однак до цього часу залишаються питання щодо організаторів злочину.

Ця справа також привернула увагу до проблеми захисту журналістів в Україні і стала важливим фактором у боротьбі за права медіа в пострадянських країнах.
 

Новини
Україна
вбивство Гонгадзе
історія України
