У Киргизстані на ТЕЦ Бішкека сталася аварія: припускають, що була диверсія

Про це повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

На теплоелектроцентралі Бішкека запроваджений режим надзвичайної ситуації.

Місцеві ЗМІ публікують відео, на якому видно спалах від вибуху на ТЕЦ. За даними влади, постраждали 5 людей, двоє постраждалих у вкрай тяжкому стані з опіками 80% тіла.

Причини аварії поки що невідомі, проте, за словами голови МНС Киргизстану Бообека Ажикеєва, влада не виключає версію, що причиною вибуху могла стати диверсія. Також розглядають випадок техногенної аварії.

За оцінками голови МНС, щоб повністю ліквідувати наслідки аварії, потрібно від 5 до 7 днів.

У Бішкеку вночі температура повітря опускалася до мінус 2°C. Всі школи переведені на онлайн-навчання, а дитячі садки не працюють.

Довідково. ТЕЦ Бішкека – найбільша теплова електростанція Киргизстану. Перший турбоагрегат ТЕЦ був введений у роботу у вересні 1961 року. Парк котлів станції налічує 18 енергетичних агрегатів. Теплоелектроцентраль є найбільшим виробником електроенергії на півночі Киргизстану. Вона покриває близько 15% потреб країни.