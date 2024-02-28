У Кремля немає можливостей для дестабілізації ситуації в Молдові, - дипломат Харченко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"РФ почала закачувати гроші в Молдову на підрив внутрішньої ситуації ще 25 років тому. Інформаційна кампанія щодо того, що Придністров'я проситиметься до складу РФ спрямована на те, щоб почали говорити, що усюди Росія, і що треба щось робити, але нічого не треба робити. Не зібралися сьогодні так звані депутати Придністров'я, це хтось спробував їм сказати, що потрібно зібратися. Якби дійсно там дійшло до якоїсь великої бучі, то половина населення Придністров'я вже опинилися б у Молдові", - зауважив Харченко.

За словами дипломата, наразі у Москви не має можливостей серйозно дестабілізувати ситуацію в Молдові тому, що настрої там проєвропейські.

"Придністров'я відрізано від інформації іншої, ніж російської. Усе телебачення там проросійське. Росіяни просто качають ситуацію в Молдові, на Придністров'я їм байдуже. На всяк випадок хай буде, щоб можна було використовувати його для дестабілізації в Молдові. Росія там тільки сіє смуту й розбрат. Це спроба РФ великої інформаційної гри", - наголосив Харченко.

Нагадаємо, у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". Так звані придністровські політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.

В Інституті вивчення війни (ISW) пізніше заявили, що угруповання російських військ, яке зараз зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України.

Головне управління розвідки Міноборони 25 лютого заявило, що інформація про те, що Придністров'я проситиметься до складу Росії на так званому з'їзді депутатів 28 лютого, не відповідає дійсності.







